Pirelli F1 2022: ecco le gomme scelte per i GP Brasile e Abu Dhabi

Terminate le prove delle mescole per il 2023 e raccolti i relativi dati, la Pirelli si concentra sul finale della stagione in corso. Un finale che andrà in scena in Brasile nel weekend del 13 novembre prossimo con l’ultima Sprint Race del campionato seguita, in back-to-back, dalla trasferta di Abu Dhabi che metterà la parola fine a questo super anno per Max Verstappen e la Red Bull.

Tecnici Pirelli impegnati durante il weekend di Silverstone 2022

VEDI ANCHE

LA SCELTA GOMME Nell’appuntamento di Interlagos, sarà confermata la scelta mediana già vista negli Stati Uniti e in Messico, con le gomme C2 nel ruolo della mescola più dura, accompagnate dalle Medium C3 e dalle Soft C4. A Yas Marina tornerà invece, come da tradizione, il compound più soffice del lotto, la C5 che sarà ovviamente caratterizzata dalla spalla rossa, insieme a C3 Hard e C4 Medium. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionati nel corso della stagione F1 2022.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Francia Le Castellet C2 C3 C4 GP Ungheria Budapest C2 C3 C4 GP Belgio Spa-Francorchamps C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia Monza C2 C3 C4 GP Singapore Marina Bay C3 C4 C5 GP Giappone Suzuka C1 C2 C3 GP Stati Uniti Austin C2 C3 C4 GP Messico Città del Messico C2 C3 C4 GP Brasile San Paolo C2 C3 C4 GP Abu Dhabi Yas Marina C3 C4 C5

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/11/2022