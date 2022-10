Pirelli, la pioggia rinvia il test 2023. E intanto ci sono le mescole per Usa e Messico

La casa della P Lunga ha comunicato le gomme scelte per i prossimi 2 appuntamenti del Mondiale F1 2022, dove sarà effettuato anche il test - oggi rinviato per la pioggia - dei compount 2023

È stato un venerdì bagnato ed evidentemente non fortunato per Pirelli: il fornitore di pneumatici, che aveva ottenuto 30 minuti di prove extra nel corso del secondo turno di libere in modo da testare le mescole slick per la prossima stagione, ha dovuto rivedere i propri piani a causa delle condizioni meteo avverse. Anche se le PL2 del GP Giappone sono comunque durate 90 minuti, il test è stato dunque necessariamente rinviato al venerdì del GP Messico, mentre resta confermato quello già in programma per le libere 2 di 7 giorni prima negli Stati Uniti: entrambe le prossime sessioni di PL2 saranno quindi allungate di mezz’ora per consentire al fornitore unico di raccogliere i dati necessari a validare le gomme 2023.

F1 2022: i tre compound Hard, Medium e Soft della Pirelli

SCELTA MEDIANA Resta comunque un po’ di rammarico per gli ingegneri della P Lunga, visto che i tracciati di Austin e Città del Messico non raggiungono livelli di carichi laterali e stress sui pneumatici paragonabili a quelli di Suzuka. E d’altronde non è un caso che la scelta del weekend nipponico, che ha visto il ritorno delle Hard C1 (la mescola più dura di tutta la gamma) non sia stata ripetuta nei prossimi due appuntamenti iridati: sia al Circuit of the Americas che all’Hermanos Rodriguez, la casa milanese ha infatti scelto di portare le mescole “mediane” C2, C3 e C4. Di seguito la tabella di riepilogo con tutti i compound selezionati fin qui nel corso della stagione.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Francia Le Castellet C2 C3 C4 GP Ungheria Budapest C2 C3 C4 GP Belgio Spa-Francorchamps C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia Monza C2 C3 C4 GP Singapore Marina Bay C3 C4 C5 GP Giappone Suzuka C1 C2 C3 GP Stati Uniti Austin C2 C3 C4 GP Messico Città del Messico C2 C3 C4

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/10/2022