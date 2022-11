Ferrari in Brasile nel segno di "Furia"

TRIBUTO A UN GENIO A Interlagos, la Ferrari rende omaggio a Mauro Forghieri, il geniale ingegnere papà di tante monoposto vincenti recentemente scomparso all'età di 87 anni. Nel weekend del GP Brasile, sulle fiancate delle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà presente l'adesivo ''Ciao Furia'', un saluto a Forghieri con il celebre soprannome che gli venne dato dai meccanici del team di Maranello per il suo carattere focoso e di cui lo stesso ingegnere era tanto orgoglioso.

RICCO PALMARES Nel corso della sua lunga militanza in Ferrari, iniziata nel 1959 e terminata nel 1984, Forghieri ha contribuito a creare vetture che hanno conquistato 54 vittorie, 4 titoli mondiali Piloti e 7 titoli mondiali Costruttori. La sua figura verrà ricordata non solo in Brasile: l'adesivo ''Ciao Furia'' sarà presente anche sulla carrozzeria delle Ferrari 488 GTE ufficiali impegnate in questo fine settimana nell'ultima tappa della stagione del campionato WEC. Si tratta delle vetture affidate agli equipaggi formati da Alessandro Pier Guidi-James Calado e Miguel Molina-Antonio Fuoco che gareggeranno sul Bahrain International Circuit di Sakhir.

