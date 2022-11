F1 GP Brasile 2022, le pagelle sprint di Interlagos

PAGELLE SPRINT Solo i migliori del GP del sabato a Interlagos nelle nostre pagelline. Il più bravo di tutti è il vincitore Russell, che a metà gara passa Verstappen e se ne va verso il primo successo in carriera, anche se nella gara breve. Ottimi anche Sainz e Hamilton, mentre Verstappen non poteva fare di più: le gomme erano sbagliate.

It's a disaster for Verstappen who loses his front wing endplate completely! #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/La1bhO61M1 — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

GEORGE RUSSELL - VOTO 10 Con un regolamento più equo non sarebbe scattato in seconda fila, ma le regole sono queste e lui scatta terzo e sfrutta l'errore nella scelta di gomma sulla Red Bull di Verstappen per prendergli la posizione al termine di un duello meraviglioso e andare a vincere la sua prima F1 Sprint.

CARLOS SAINZ - VOTO 9 Gran bella gara dello spagnolo, che pazienta alle spalle di Verstappen e Russell, si difende come un leone su Hamilton e poi passa l'olandese per andare a prendersi una seconda piazza che domani gli varrà la settima casella in griglia, a causa della penalità per il cambio delle componenti.

LAP 18/24



SAINZ AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT!!!



The Ferrari driver passes Verstappen#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/aUIEflo5fz — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

LEWIS HAMILTON - VOTO 8,5 Ottimo abbrivio al via per il britannico, supera con autorevolezza tutti i rivali, fermandosi alle spalle di Sainz senza riuscire a sorpassarlo, ma procurandosi un ottimo slot di partenza per la gara di domani. La ciliegina della giornata: il sorpasso su Verstappen, che dopo la stagione 2021, dà comunque gusto.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 7 Per una volta il muretto Red Bull sbaglia scelta. Passato Magnussen, tenta la fuga ma le Medium non vanno ed è costretto a subire tre sorpassi da Russell, Sainz e Hamilton, una roba che in condizioni normali sarebbe fantascienza. Nelle difese è comunque il solito leone, un altro sarebbe arrivato sesto.

SERGIO PEREZ - VOTO 6,5 Al via non riesce a passare Hamilton e si accoda. Dopo aver superato i vari Ocon, Alonso, Magnussen e Norris, non trova il ritmo giusto e nel finale rischia anche di essere ripreso da Leclerc, che gli arriva piuttosto vicino. Va comunque a +6 sul monegasco con due gare ancora da disputare.

CHARLES LECLERC - VOTO 6,5 Cincischia al via e perde il treno buono di Hamilton e Perez, per cui riesce a recuperare solo le posizioni sui piloti che non appartengono alla sua categoria, finendo ultimo tra quelli dei tre top team. La cosa positiva, comunque, è che nella seconda parte di gara ha avuto un ottimo ritmo sulle Red Bull.

After the first lap, Carlos takes P4 ahead of NOR.



Charles is P9. #F1Sprint pic.twitter.com/M60ODlshZ9 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 12, 2022

LANDO NORRIS - VOTO 6 Arriva nella posizione in cui deve arrivare, settimo, né più, né meno, tra l'alto conquistandola solamente nella parte finale con il sorpasso su Magnussen.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7 Bravo Kevin, non poteva fare nulla di diverso. Fagocitato dai migliori, soprattutto dopo l'abilitazione del DRS, comincia il weekend con un significativo ottavo posto.

LAP 9/24



VET 📻: ''OK''



Seb's not happy with Stroll after a close call between the two team mates 😳#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/ySKlBXUOid — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

ESTEBAN OCON & FERNANDO ALONSO - VOTO 3 Lottano senza quartiere danneggiando entrambe le monoposto e finendo nelle retrovie, se continuano così l'Alpine rischia di perdere la lotta con la McLaren per il quarto posto nella classifica costruttori.

LANCE STROLL - VOTO 4 Si prende 10'' di penalità per aver quasi sbattuto a muro il suo compagno di squadra Vettel. Mossa pericolosa oltre che stupida.

MICHAEL SCHUMACHER - VOTO 8 A riprova del fatto che la Haas gradisce la pista di Interlagos c'è la prestazione del tedesco che scattava ultimo e si è divertito a superare mezza griglia fino alla 12° piazza finale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/11/2022