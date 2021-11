Albo d'oro Gran Premio del Brasile

LA STORIA Quella della Formula 1 in Brasile è ormai una tradizione fissa dal lontano 1973. La prima edizione della gara carioca si è disputata sull’autodromo di Interlagos, che continua a ospitare il Gp ininterrottamente dal 1990 ma che, nel 1978 e dal 1981 al 1989, ha lasciato spazio a Jacarepagua, la pista di Rio De Janeiro poi demolita per consentire la costruzione del Parco Olimpico dei Giochi del 2016. Il recordman di successi in Brasile è Alain Prost, capace di imporsi in ben 6 occasioni (5 a Jacarepagua), seguito da Michael Schumacher fermo a quota 4. Tra i costruttori comanda la classifica invece la McLaren con 12 affermazioni, seguita a ruota dalla Ferrari (11).

ALBO D'ORO GP BRASILE F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1973 Interlagos Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1974 Interlagos Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1975 Interlagos Carlos Pace Brabham-Ford Cosworth 1976 Interlagos Niki Lauda Ferrari 1977 Interlagos Carlos Reutemann Ferrari 1978 Jacarepagua Carlos Reutemann Ferrari 1979 Interlagos Jacques Laffite Ligier-Ford Cosworth 1980 Interlagos René Arnoux Renault 1981 Jacarepagua Carlos Reutemann Williams-Ford Cosworth 1982 Jacarepagua Alain Prost Renault 1983 Jacarepagua Nelson Piquet Brabham-BMW 1984 Jacarepagua Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1985 Jacarepagua Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1986 Jacarepagua Nelson Piquet Williams-Honda 1987 Jacarepagua Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1988 Jacarepagua Alain Prost McLaren-Honda 1989 Jacarepagua Nigel Mansell Ferrari 1990 Interlagos Alain Prost Ferrari 1991 Interlagos Ayrton Senna McLaren-Honda 1992 Interlagos Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Interlagos Ayrton Senna McLaren-Ford 1994 Interlagos Michael Schumacher Benetton-Ford 1995 Interlagos Michael Schumacher Benetton-Renault 1996 Interlagos Damon Hill Williams-Renault 1997 Interlagos Jacques Villeneuve Williams-Renault 1998 Interlagos Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 Interlagos Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2000 Interlagos Michael Schumacher Ferrari 2001 Interlagos David Coulthard McLaren-Mercedes 2002 Interlagos Michael Schumacher Ferrari 2003 Interlagos Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 2004 Interlagos Juan Pablo Montoya Williams-BMW 2005 Interlagos Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 2006 Interlagos Felipe Massa Ferrari 2007 Interlagos Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Interlagos Felipe Massa Ferrari 2009 Interlagos Mark Webber Red Bull-Renault 2010 Interlagos Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2011 Interlagos Mark Webber Red Bull-Renault 2012 Interlagos Jenson Button McLaren-Mercedes 2013 Interlagos Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Interlagos Nico Rosberg Mercedes 2015 Interlagos Nico Rosberg Mercedes 2016 Interlagos Lewis Hamilton Mercedes 2017 Interlagos Sebastian Vettel Ferrari 2018 Interlagos Lewis Hamilton Mercedes 2019 Interlagos Max Verstappen Red Bull-Honda 2021 Interlagos Lewis Hamilton Mercedes