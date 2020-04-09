Albo d'oro Gran Premio del Brasile

La storia del GP del Brasile
Quella della Formula 1 in Brasile è ormai una tradizione fissa dal lontano 1973. La prima edizione della gara verdeoro si è disputata sull’autodromo di Interlagos, che continua a ospitare il GP ininterrottamente dal 1990 ma che, nel 1978 e dal 1981 al 1989, ha lasciato spazio a Jacarepagua, la pista di Rio De Janeiro poi demolita per consentire la costruzione del Parco Olimpico dei Giochi del 2016. Il recordman di successi in Brasile è Alain Prost, capace di imporsi in ben 6 occasioni (5 a Jacarepagua), seguito da Michael Schumacher fermo a quota 4. Tra i costruttori comanda la classifica invece la McLaren con 14 affermazioni, seguita dalla Ferrari (11).
Albo d'oro GP Brasile F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1973
|Interlagos
|Emerson Fittipaldi
|Lotus-Ford Cosworth
|1974
|Interlagos
|Emerson Fittipaldi
|Lotus-Ford Cosworth
|1975
|Interlagos
|Carlos Pace
|Brabham-Ford Cosworth
|1976
|Interlagos
|Niki Lauda
|Ferrari
|1977
|Interlagos
|Carlos Reutemann
|Ferrari
|1978
|Jacarepagua
|Carlos Reutemann
|Ferrari
|1979
|Interlagos
|Jacques Laffite
|Ligier-Ford Cosworth
|1980
|Interlagos
|René Arnoux
|Renault
|1981
|Jacarepagua
|Carlos Reutemann
|Williams-Ford Cosworth
|1982
|Jacarepagua
|Alain Prost
|Renault
|1983
|Jacarepagua
|Nelson Piquet
|Brabham-BMW
|1984
|Jacarepagua
|Alain Prost
|McLaren-TAG Porsche
|1985
|Jacarepagua
|Alain Prost
|McLaren-TAG Porsche
|1986
|Jacarepagua
|Nelson Piquet
|Williams-Honda
|1987
|Jacarepagua
|Alain Prost
|McLaren-TAG Porsche
|1988
|Jacarepagua
|Alain Prost
|McLaren-Honda
|1989
|Jacarepagua
|Nigel Mansell
|Ferrari
|1990
|Interlagos
|Alain Prost
|Ferrari
|1991
|Interlagos
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1992
|Interlagos
|Nigel Mansell
|Williams-Renault
|1993
|Interlagos
|Ayrton Senna
|McLaren-Ford
|1994
|Interlagos
|Michael Schumacher
|Benetton-Ford
|1995
|Interlagos
|Michael Schumacher
|Benetton-Renault
|1996
|Interlagos
|Damon Hill
|Williams-Renault
|1997
|Interlagos
|Jacques Villeneuve
|Williams-Renault
|1998
|Interlagos
|Mika Hakkinen
|McLaren-Mercedes
|1999
|Interlagos
|Mika Hakkinen
|McLaren-Mercedes
|2000
|Interlagos
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2001
|Interlagos
|David Coulthard
|McLaren-Mercedes
|2002
|Interlagos
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2003
|Interlagos
|Giancarlo Fisichella
|Jordan-Ford
|2004
|Interlagos
|Juan Pablo Montoya
|Williams-BMW
|2005
|Interlagos
|Juan Pablo Montoya
|McLaren-Mercedes
|2006
|Interlagos
|Felipe Massa
|Ferrari
|2007
|Interlagos
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|2008
|Interlagos
|Felipe Massa
|Ferrari
|2009
|Interlagos
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|2010
|Interlagos
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2011
|Interlagos
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|2012
|Interlagos
|Jenson Button
|McLaren-Mercedes
|2013
|Interlagos
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2014
|Interlagos
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2015
|Interlagos
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2016
|Interlagos
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Interlagos
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|2018
|Interlagos
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2019
|Interlagos
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2021
|Interlagos
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2022
|Interlagos
|George Russell
|Mercedes
|2023
|Interlagos
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Interlagos
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2025
|Interlagos
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|2026
|Interlagos
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.