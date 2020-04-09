Formula 1

Albo d'oro Gran Premio del Brasile

Avatar di Alessio Ricci,

1 ora fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio del Brasile di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi del Brasile di F1 disputati ad oggi
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La storia del GP del Brasile

Quella della Formula 1 in Brasile è ormai una tradizione fissa dal lontano 1973. La prima edizione della gara verdeoro si è disputata sull’autodromo di Interlagos, che continua a ospitare il GP ininterrottamente dal 1990 ma che, nel 1978 e dal 1981 al 1989, ha lasciato spazio a Jacarepagua, la pista di Rio De Janeiro poi demolita per consentire la costruzione del Parco Olimpico dei Giochi del 2016. Il recordman di successi in Brasile è Alain Prost, capace di imporsi in ben 6 occasioni (5 a Jacarepagua), seguito da Michael Schumacher fermo a quota 4. Tra i costruttori comanda la classifica invece la McLaren con 14 affermazioni, seguita dalla Ferrari (11).  

Albo d'oro GP Brasile F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1973InterlagosEmerson FittipaldiLotus-Ford Cosworth
1974InterlagosEmerson FittipaldiLotus-Ford Cosworth
1975InterlagosCarlos PaceBrabham-Ford Cosworth
1976InterlagosNiki LaudaFerrari
1977InterlagosCarlos ReutemannFerrari
1978JacarepaguaCarlos ReutemannFerrari
1979InterlagosJacques LaffiteLigier-Ford Cosworth
1980InterlagosRené ArnouxRenault
1981JacarepaguaCarlos ReutemannWilliams-Ford Cosworth
1982JacarepaguaAlain ProstRenault
1983JacarepaguaNelson PiquetBrabham-BMW
1984JacarepaguaAlain ProstMcLaren-TAG Porsche
1985JacarepaguaAlain ProstMcLaren-TAG Porsche
1986JacarepaguaNelson PiquetWilliams-Honda
1987JacarepaguaAlain ProstMcLaren-TAG Porsche
1988JacarepaguaAlain ProstMcLaren-Honda
1989JacarepaguaNigel MansellFerrari
1990InterlagosAlain ProstFerrari
1991InterlagosAyrton SennaMcLaren-Honda
1992InterlagosNigel MansellWilliams-Renault
1993InterlagosAyrton SennaMcLaren-Ford
1994InterlagosMichael SchumacherBenetton-Ford
1995InterlagosMichael SchumacherBenetton-Renault
1996InterlagosDamon HillWilliams-Renault
1997InterlagosJacques VilleneuveWilliams-Renault
1998InterlagosMika HakkinenMcLaren-Mercedes
1999InterlagosMika HakkinenMcLaren-Mercedes
2000InterlagosMichael SchumacherFerrari
2001InterlagosDavid CoulthardMcLaren-Mercedes
2002InterlagosMichael SchumacherFerrari
2003InterlagosGiancarlo FisichellaJordan-Ford
2004InterlagosJuan Pablo MontoyaWilliams-BMW
2005InterlagosJuan Pablo MontoyaMcLaren-Mercedes
2006InterlagosFelipe MassaFerrari
2007InterlagosKimi RaikkonenFerrari
2008InterlagosFelipe MassaFerrari
2009InterlagosMark WebberRed Bull-Renault
2010InterlagosSebastian VettelRed Bull-Renault
2011InterlagosMark WebberRed Bull-Renault
2012InterlagosJenson ButtonMcLaren-Mercedes
2013InterlagosSebastian VettelRed Bull-Renault
2014InterlagosNico RosbergMercedes
2015InterlagosNico RosbergMercedes
2016InterlagosLewis HamiltonMercedes
2017InterlagosSebastian VettelFerrari
2018InterlagosLewis HamiltonMercedes
2019InterlagosMax VerstappenRed Bull-Honda
2021InterlagosLewis HamiltonMercedes
2022InterlagosGeorge RussellMercedes
2023InterlagosMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2024InterlagosMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2025InterlagosLando NorrisMcLaren-Mercedes
2026InterlagosLando NorrisMcLaren-Mercedes

VEDI ANCHE
Formula 1 Albo d'oro
Albo d'oro Formula 1
Calendario Formula 1 2020: date, orari tv e circuiti
Calendario Formula 1 2020: date, orari tv e circuiti

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Vedi anche