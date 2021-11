Tutti i risultati del weekend in programma sul circuito Interlagos di San Paolo

PALCOSCENICO MONDIALE La F1 torna sul circuito di Interlagos dopo la sosta forzata del 2020 causa Covid-19. Il GP Brasile ha spesso giocato un ruolo fondamentale nell'assegnazione del titolo iridato e anche quest'anno, nonostante sia solo la quart'ultima prova del campionato, potrebbe rappresentare una svolta forse decisiva nella battaglia tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Nel 2019, edizione segnata dall'incidente tra le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, fu proprio Verstappen a fare doppietta conquistando pole position e vittoria.

RISULTATI GP BRASILE 2021

GARA - Al termine di una gara intensissima è Lewis Hamilton a trionfare nel GP Brasile. Il britannico vince al termine di un lungo braccio di ferro con Max Verstappen, mentre Valtteri Bottas completa la domenica trionfale della Mercedes. Sergio Perez è quarto con il giro veloce, davanti alle due Ferrari che si confermano terza forza tra i team.

F1 GP BRASILE 2021, ORDINE DI ARRIVO

Pos Pilota Team Distacco 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 10.496 3 Valtteri Bottas Mercedes 13.576 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 39.940 5 Charles Leclerc Ferrari 49.517 6 Carlos Sainz Ferrari 51.820 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1 giro 8 Esteban Ocon Alpine-Renault 1 giro 9 Fernando Alonso Alpine-Renault 1 giro 10 Lando Norris McLaren-Mercedes 1 giro 11 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1 giro 12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1 giro 13 George Russell Williams-Mercedes 1 giro 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1 giro 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1 giro 16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1 giro 17 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 2 giri 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 2 giri Rit Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes Rit Lance Stroll Aston Martin-Mercedes

In corsivo l'autore del giro veloce

F1 GP BRASILE 2021, LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Valtteri Bottas

Mercedes 2. Max Verstappen

Red Bull 2a Fila 3. Carlos Sainz

Ferrari 4. Sergio Perez

Red Bull 3a Fila 5. Lando Norris

McLaren 6. Charles Leclerc

Ferrari 4a Fila 7. Pierre Gasly

AlphaTauri 8. Esteban Ocon

Alpine 5a Fila 9. Sebastian Vettel

Aston Martin 10. Lewis Hamilton*

Mercedes 6a Fila 11. Daniel Ricciardo

McLaren 12. Fernando Alonso

Alpine 7a Fila 13. Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo 14. Lance Stroll

Aston Martin 8a Fila 15. Yuki Tsunoda

AlphaTauri 16. Nicholas Latifi

Williams 9a Fila 17. George Russell

Williams 18. Mick Schumacher

Haas 10a Fila 19. Nikita Mazepin

Haas 20. Kimi Raikkonen**

Alfa Romeo

*Hamilton 5 posizioni di penalità per sostituzione del motore endotermico (ICE)

**Raikkonen partirà dalla pit lane dopo che la sua vettura ha subìto delle modifiche in regime di parco chiuso

RISULTATI DEL SABATO

SPRINT RACE - La sprint qualifying del GP Brasile va a Valtteri Bottas, bravo a sfruttare la gomma morbida per bruciare Max Verstappen al via. Stessa mescola scelta da un ottimo Carlos Sainz che chiude sul podio, difendendosi da Sergio Perez. La rimonta di Lewis Hamilton si ferma al quinto posto, dopo una serie di sorpassi notevoli.

F1 GP BRASILE 2021, RISULTATI SPRINT RACE

Pos Pilota Team Distacco 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1.170 3 Carlos Sainz Ferrari 18.723 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 19.787 5 Lewis Hamilton Mercedes 20.872 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 22.558 7 Charles Leclerc Ferrari 25.056 8 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 34.158 9 Esteban Ocon Alpine-Renault 34.632 10 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 34.867 11 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 35.869 12 Fernando Alonso Alpine-Renault 36.578 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 41.880 14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 44.037 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 46.150 16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 46.760 17 George Russell Williams-Mercedes 47.739 18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 50.014 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 61.680 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 67.474

PL2 - In una sessione dedicata soprattutto al lavoro sul passo gara, Fernando Alonso ottiene il miglior giro delle PL2 del GP Brasile, staccando di 8 decimi Max Verstappen. Distacchi superiori al secondo per tutti gli altri piloti, ma l'attenzione è già rivolta alla gara sprint in programma tra poche ore.

F1 GP BRASILE 2021, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:11.238 23 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:12.102 0.864 26 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:12.355 1.117 24 4 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:12.407 1.169 26 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.741 1.503 25 6 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:12.903 1.665 29 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:12.997 1.759 37 8 Carlos Sainz Ferrari 1:13.078 1.840 31 9 Charles Leclerc Ferrari 1:13.099 1.861 33 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:13.355 2.117 39 11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:13.426 2.188 41 12 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:13.448 2.210 25 13 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.581 2.343 23 14 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:13.608 2.370 32 15 George Russell Williams-Mercedes 1:13.615 2.377 24 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:13.726 2.488 38 17 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:13.747 2.509 42 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:14.025 2.787 24 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:14.066 2.828 40 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:14.909 3.671 37

RISULTATI DEL VENERDI'

QUALIFICHE - È di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle qualifiche del GP Brasile, valide per la Sprint Race in programma domani. Il britannico stacca nettamente Max Verstappen, terzo tempo per Valtteri Bottas che precede di un soffio Sergio Perez. Pierre Gasly si conferma davanti alla coppia Ferrari.

F1 GP BRASILE 2021, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Lewis Hamilton* Mercedes 1:08.733 1:08.068 1:07.934 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:09.329 1:08.499 1:08.372 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.040 1:08.426 1:08.469 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:09.172 1:08.973 1:08.483 5 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:09.347 1:08.903 1:08.777 6 Carlos Sainz Ferrari 1:09.046 1:09.031 1:08.826 7 Charles Leclerc Ferrari 1:09.155 1:08.859 1:08.960 8 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.365 1:09.030 1:08.980 9 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:09.374 1:09.093 1:09.039 10 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:09.391 1:09.137 1:09.113 11 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:09.430 1:09.189 12 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:09.451 1:09.399 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:09.350 1:09.483 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:09.598 1:09.503 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:09.342 1:10.227 16 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:09.663 17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:09.897 18 George Russell Williams-Mercedes 1:09.953 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:10.329 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:10.589

*Hamilton squalificato per DRS irregolare

PL1 - Dopo la notizia della retrocessione di 5 posizioni sulla griglia di partenza di domenica per sostituzione del motore termico, Lewis Hamilton reagisce ottenendo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Brasile. Seguono le due Red Bull che precedono Valtteri Bottas, mentre alle loro spalle si replica la sfida tra Pierre Gasly e le Ferrari già vista in Messico.

F1 GP BRASILE 2021, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.050 31 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:09.417 0.367 22 3 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:09.492 0.442 28 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.567 0.517 30 5 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:09.880 0.830 32 6 Carlos Sainz Ferrari 1:10.124 1.074 31 7 Charles Leclerc Ferrari 1:10.142 1.092 32 8 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:10.145 1.095 27 9 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:10.201 1.151 26 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:10.352 1.302 27 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:10.374 1.324 33 12 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:10.413 1.363 28 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:10.443 1.393 31 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:10.587 1.537 31 15 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:10.610 1.560 27 16 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:10.885 1.835 27 17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:10.902 1.852 23 18 George Russell Williams-Mercedes 1:10.938 1.888 24 19 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:10.990 1.940 25 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:11.342 2.292 28

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/11/2021