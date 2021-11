CHE RIMONTA! Lewis Hamilton rimonta dalla decima posizione in griglia e, grazie a una Mercedes super con il nuovo motore endotermico che ha messo l'inglese in penalità, batte Max Verstappen al termine di un duello entusiasmante. L'inglese, in un fine settimana che sembrava vantaggioso per la Red Bull anche per via delle sanzioni in griglia, ha invece sbaragliato la concorrenza, riuscendo a riportarsi a -14 dal grande rivale per il titolo mondiale. Se ve lo siete persi in diretta, di seguito potrete recuperare il nostro commento a caldo live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport.

F1 GP BRASILE 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/11/2021