ALTRO ICE, ALTRA RETROCESSIONE In un momento cruciale del Mondiale 2021, la Mercedes è costretta a sostituire nuovamente il motore endotermico (ICE) della power unit di Lewis Hamilton. Il britannico era già stato costretto a partire 10 posizioni più indietro per la sostituzione del medesimo componente nel weekend del GP Turchia, motivo per cui in Brasile verrà retrocesso di sole 5 posizioni (la penalità va a dimezzarsi). Una scelta comunque dolorosa, ma inevitabile come spiegato dal team campione del mondo in carica, non nuovo a problemi di questo tipo in questa stagione.

DEGRADO ECCESSIVO A spiegare la scelta obbligata della Mercedes è stato il team principal Toto Wolff: ''Abbiamo un degrado del motore che, fino alla fine della stagione, continuerà a far diminuire la potenza. Non abbiamo ancora compreso il perché, la stiamo solo vedendo scendere. Abbiamo visto negli scorsi anni che oltre i 1000 km c'è una certa quantità di kilowatt che il motore perde. Il nostro si sta degradando molto più della media degli ultimi anni e aumenta di fine settimana in fine settimana. Quindi, se mantenessimo lo stesso motore, di sicuro non saremmo competitivi in Arabia Saudita e ad Abu Dhabi''.

SCELTA TATTICA Con quattro gare al termine del campionato e un gap di 19 punti da Max Verstappen, ogni weekend può essere cruciale per le speranze iridate di Hamilton. Wolff ha spiegato perché la scelta è ricaduta proprio sul GP Brasile: ''Speriamo che ci sia un'opportunità. Ovviamente anche l'Arabia Saudita sembrava essere una buona occasione, ma pensiamo che a quel punto il motore avrebbe già perso più potenza. Quindi, per quanto riguarda le nostre simulazioni, Interlagos è il posto giusto dove farlo''. Questo weekend si svolgerà la terza e ultima Sprint Race della stagione, evento che aggiunge una variabile in più. La penalizzazione si applica però alla griglia di partenza della gara di domenica: se nella mini gara di domani Hamilton taglierà per primo il traguardo, nel gran premio scatterà dunque dalla sesta posizione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/11/2021