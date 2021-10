La preoccupazione del team principal Toto Wolff è palpabile: quattro power unit dovrebbero essere sufficienti per finire la stagione, ma non è da escludere la possibilità di dover montare un altro motore fresco...

Lewis Hamilton ha cambiato il motore a Istanbul, partendo dall’undicesima casella dello schieramento di partenza. Una situazione che non è detto che non si possa ripetere anche in una delle prossime sei gare, visti i problemi di affidabilità sulla power unit che hanno già costretto Valtteri Bottas a installare la quinta unità della stagione a Sochi. Un’ammissione da parte del team principal Toto Wolff, che non ha nascosto i dubbi sulla tenuta meccanica delle componenti, nonostante le prestazioni monstre della Mercedes a Istanbul.

F1 2021: Toto Wolff con Lewis Hamilton

L’AMMISSIONE DI TOTO “Il motore endotermico – ha spiegato il boss della Mercedes ai microfoni degli inglesi di Sky Sports – per Hamilton? Dovevamo per forza sostituirlo.Abbiamo visto che alcuni parametri non sembravano particolarmente promettenti e un ritiro in questa fase sarebbe un problema per il campionato. Nel corso della stagione abbiamo visto che ci sono dei piccoli inconvenienti che non sappiamo bene da dove vengano fuori e che potrebbero potenzialmente danneggiarci. Quindi abbiamo deciso di inserire un nuovo motore nelle rotazioni, che possa andare più a lungo”.

F1 GP Turchia 2021, Istanbul: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) con il ruotino del poleman

STRANI RUMORI Il team principal della Mercedes ha poi anche spiegato della sussistenza di “strani rumori” dal propulsore prima della necessaria scelta di sostituirlo: “Stiamo cercando di capire come evitare che si ripeta in futuro. Credo che adesso capiremo un po’ meglio la radice di questi problemi, ma dobbiamo anche mettere in conto che, di tanto in tanto, può succedere che ci sia un lotto difettoso o un problema con i materiali. Il quarto Ice dovrebbe durare fino alla fine della stagione, ma ci potrebbero anche essere altri momenti in cui decideremo che potrebbe valere la pena installare un nuovo motore, se questo dovesse essere a rischio. Normalmente quattro power unit sono sufficienti, ma dobbiamo valutare gara dopo gara”.

