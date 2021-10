OMAGGIO LONTANO DA CASA Questo fine settimana la F1 sarà di scena sul circuito di Istanbul per il GP Turchia. La gara turca ha sostituito il GP Giappone, originariamente previsto in questo periodo ma saltato per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di Covid-19. Per la Honda svanisce così la possibilità di correre un'ultima volta sul circuito di casa, prima del ritiro a fine stagione. Red Bull e AlphaTauri, scuderie che montano le power unit giapponesi, omaggeranno comunque la casa nipponica come se si corresse nel paese del Sol Levante.

RITORNO AL 1965 Le due scuderie di proprietà di Dietrich Mateschitz sfoggeranno delle livree uniche. Mentre l'AlphaTauri mostrerà sull'alettone posteriore la scritta ''arigato'' - ''grazie'' in giapponese - la Red Bull rivedrà la sua classica colorazione, adottandone una dove è il bianco a dominare ispirata a quella della Honda RA272 F1, monoposto che ottenne la prima vittoria della casa giapponese in F1, nel GP Messico del 1965. Le prime immagini sono state diffuse quest'oggi sui social dalla stessa scuderia austriaca.

Something's looking a little different... ありがとう @HondaRacingF1 🤍 pic.twitter.com/44GUwHHvrl — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 6, 2021

PENSIERO A SUZUKA Il team principal della Red Bull, Chris Horner, ha spiegato così la scelta della sua squadra: ''Non vedevamo l'ora di dare ai fan giapponesi della Honda la possibilità di celebrare il nostro rapporto di grande successo in F1, sul terreno di casa a Suzuka. Con la gara che è stata vittima della pandemia, non potevamo far passare il fine settimana senza rendere omaggio alla Honda e ai suoi fantastici fan portando un po' della sua eredità a Istanbul. La livrea scelta per le nostre vetture rende omaggio al notevole viaggio in F1 della Honda e speriamo di poter regalare ai fan un'altra vittoria con quei colori leggendari questo fine settimana''.

IL PRECEDENTE MCLAREN Quest'anno abbiamo già visto una scuderia correre con una colorazione particolare in un gran premio: a Monte Carlo, fu la McLaren a sfoggiare una livrea con gli iconici colori arancio e azzurro dello sponsor Gulf.

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: Lando Norris (McLaren F1 Team)

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/10/2021