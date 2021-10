I casi più eclatanti sono stati certamente quelli di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che hanno provato ad arrivare fino alla fine del Gp di Turchia con le gomme intermedie montate al via. Tentativi estremi che non si sono concretizzati e che hanno poi costretto entrambi a fermarsi ai box a pochi giri dalla fine. C’è però un pilota al quale la stessa strategia – che nascondeva più che altro l’attesa che la pista si asciugasse per montare le slick – ha funzionato alla perfezione, nonostante il clamoroso crollo prestazionale degli ultimi giri: Esteban Ocon ha infatti tagliato il traguardo con pneumatici ormai sulle tele e al limite dell’esplosione, riuscendo però a portare comunque a casa un prezioso punticino iridato.

VEDI ANCHE

GOMME DISTRUTTE “È stato un decimo posto sudato – ha subito detto via radio il francese di casa Alpine, dopo aver tagliato il traguardo con Antonio Giovinazzi incollato sui suoi scarichi – ma ben fatto ragazzi. Davvero complimenti, credo che con un paio di curve in più le gomme sarebbero esplose”. Una vera e propria impresa, certamente non usuale nella massima serie automobilistica, meno che mai da quando il regolamento ha imposto la sosta ai box obbligatoria. L’ultimo a riuscire in una simile impresa era stato Mika Salo nel Gp di Monaco (una pista nota per la bassissima usura sugli pneumatici, dove la track position conta più del ritmo gara) del 1997. Nel 2014, Nico Rosberg aveva invece percorso 52 dei 53 giri del Gp di Russia con un solo treno di Pirelli Medium.

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/10/2021