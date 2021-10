GP TURCHIA IN TV Dopo la rocambolesca gara di Sochi, in cui Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del mondiale e Max Verstappen ha limitato alla grandissima i danni, il circus torna in Turchia, dov'era già stato lo scorso anno a causa della pandemia. L'Istanbul Park infatti, trasformato dopo un primo assaggio di Formula 1 in un deposito di copertoni, è stato rimesso a nuovo nel 2020 per l'emergenza pandemica e utilizzato dal circus anche quest'anno dopo la spettacolare prova della passata stagione. Tanti i pretendenti al podio oltre ai due in lotta per l'iride, intanto i rispettivi compagni di Red Bull e Mercedes, Perez e Bottas, e poi i piloti di Ferrari e McLaren, coinvolti in un'accesissima lotta per il terzo posto. Dunque occhio a Leclerc, Sainz, Norris, Ricciardo, ma anche ad Alonso, Vettel, Gasly, Ocon, Stroll (in pole sotto la pioggia qui lo scorso anno) e a Giovinazzi, che si gioca le residue chance di riconferma in Formula 1.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in diretta in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 8 ottobre

Prove libere 1: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 9 ottobre

Prove libere 3: 11.00 – 12.00 (Live MotorBox dalle ore 10.45)

Qualifiche: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Domenica 10 ottobre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 9 ottobre

Qualifiche: 14.00

Domenica 10 ottobre

Gara: 14.00

TUTTO SUL GP DELLA TURCHIA 2021

La pista dell'Istanbul Park è stata costruita a Tuzla, un distretto periferico sul lato asiatico della capitale, tra il 2003 e il 2005, anno nel quale fece il suo debutto in Formula 1. A realizzarlo fu il progettista tedesco Hermann Tilke, ed è probabilmente la sua creazione meglio riuscita, a detta di molti piloti e osservatori. Oltre alla Formula 1 ha ospitato anche MotoGP e Superbike negli stassi anni, prima di abbandonare i circuiti internazionali. Lungo 5.338 metri presenta 14 curve, 8 a sinistra e 4 a destra, e si affronta in senso antiorario. In gara i piloti dovranno percorrerlo per 58 volte. In passato si sono raggiunte velocità massime di 330 kmh circa, e il tratto più difficile è la famigerata curva 8, dotata di ben quattro punti di corda. Nel 2015 la pista fu acquistata da una compagnia di noleggio locale e trasformata in una concessionaria d'auto usate, ma è stata rispolverata nel 2020 ed è pronta ad accogliere il circus ancora una volta. Il record del tracciato appartiene a Sebastian Vettel che nel 2011 con la Red Bull conquistò la pole position con il tempo di 1'25''049.

La pioggia potrebbe giungere a scombussolare i piani di piloti e team anche nel fine turco. Per sabato e domenica, infatti, sono attese precipitazioni nell'area della metropoli euroasiatica. Le temperature saranno autonnali, comprese tra i 14° e i 22°. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 8 ottobre: temperature: max 22°, min 16°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 63%, vento 23 km/h.

Sabato 9 ottobre: temperature: max 20°, min 15°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 69%, vento 21 km/h.

Domenica 10 ottobre: temperature: max 19°, min 14°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 65%, vento 24 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2021