CARLOS IN FONDO Importanti, e in parte attese, novità per la Ferrari in vista del weekend del GP Turchia. Come previsto, dopo il podio ottenuto in Russia con la vecchia power unit, Carlos Sainz seguirà il destino avuto da Charles Leclerc a Sochi e affronterà una retrocessione sulla griglia di partenza della gara di Istanbul dovuta alla sostituzione del motore. Lo spagnolo potrà così contare sulla versione aggiornata del propulsore - dotata di un nuovo sistema ibrido - per quest'ultima parte di campionato.

BINOTTO DA CASA La seconda novità è un remake di quanto visto lo scorso anno sempre nell'appuntamento del GP Turchia: Mattia Binotto non sarà presente fisicamente all'Istanbul Park. Il team principal del Cavallino Rampante seguirà il lavoro del weekend dal garage remoto collegato da Maranello, dove rimarrà per seguire da vicino l'importantissimo lavoro di sviluppo relativo alla monoposto 2022, la prima nata seguendo le direttive del nuovo regolamento tecnico.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/10/2021