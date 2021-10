DOMINIO E VITTORIA Pioggia e condizioni meteo instabili, in quel di Istanbul per il Gp di Turchia 2021. In un fine settimana quasi in fotocopia con quello della passata stagione, ad avere la meglio è stata la Mercedes che non ti aspetti, quella del poleman Valtteri Bottas. Sogni di rimonta infranti dalla strategia, invece, per Lewis Hamilton: l'inglese, partito dall'undicesima casella in griglia, è poi risalito fino alla zona podio, giocandosi il jolly di restare in pista con gomme molto usurate per provare ad arrivare fino in fondo senza pit-stop. Un azzardo che non ha pagato e che ha costretto Lewis a remare negli ultimi giri di gara quando, una volta montati pneumatici nuovi, il pilota Mercedes non ha avuto il tempo di mandarli correttamente in temperatura. Scelta analoga - ma motivata però dalla possibilità di potersi prendere qualche rischio per provare addirittura a vincere - da parte della Ferrari che ha adottato una strategia analoga con Charles Leclerc, infine quarto. Tutto a vantaggio ovviamente di Max Verstappen che, con il secondo posto di oggi guadagna otto punti al rivale e torna leader del campionato con 6 lunghezze di vantaggio. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato nella nostra analisi a caldo del GP di Turchia 2021 sulla pagina Instagram @MotorBoxSport. Di seguito il video per rivivere il commento in diretta:

F1 GP TURCHIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/10/2021