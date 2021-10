Il video commento

MERCEDES AL TOP La Mercedes è al comando della classifica delle qualifiche del Gp di Turchia 2021. Su una pista dove lo scorso anno era stata la Red Bull grande protagonista - ma Verstappen aveva pasticciato e, alla fine, era stato Hamilton a vincere e a laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera - è invece la scuderia di Brackley a fare la voce grossa: il britannico è il più rapido ma dovrà partire undicesimo a causa della penalità per la sostituzione del motore endotermico. A partire in pole ci sarà però il compagno di squadra Valtteri Bottas, affiancato dal grande rivale Max Verstappen, che può comunque puntare a raccogliere più punti del campione inglese. Si conferma su buoni livelli anche la Ferrari, al terzo posto con Charles Leclerc, ma occhio al consumo gomme nel caso di gara asciutta domani. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per il commento a caldo della sessione di qualifica a Istanbul. Di seguito il video per rivivere la nostra analisi:

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/10/2021