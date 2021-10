Il video commento a caldo di quanto accaduto nelle prime libere a Istanbul: Hamilton è il più veloce, ma occhio alla penalità per sostituzione del motore, un rigore a porta vuota per Verstappen. Bene Leclerc. L'analisi su Instagram e i consigli per il Fantasy F1

Lewis Hamilton è il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì del Gp di Turchia 2021 e si conferma anche solidissimo e temibile nelle consuete prove del pomeriggio dedicate al passo gara. Piccolo problema: ha sostituito il motore endotermico ed è per questo motivo che dovrà subire una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza di domenica. Per questo, anche se il suo venerdì è stato tutt'altro che semplice a causa di un assetto fin troppo capriccioso, è Max Verstappen a gongolare, conscio della possibilità di calciare un rigore a porta vuota e di poter tornare al comando della classifica iridata. Bene anche la Ferrari, molto veloce sul giro secco e consistente sul passo gara con Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz, altrettanto solido sul ritmo, ha rinunciato alle prove di qualifica per via della penalizzazione che lo vedrà scattare dal fondo del gruppo.

F1 GP Turchia 2021, Istanbul: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

IL FANTA F1 Di questo e tanto altro abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram del venerdì sulla nostra pagina @MotorBoxSport in cui, oltre ad analizzare le prime due sessioni di prove libere, abbiamo anche dato i nostri consigli per schierare la formazione del Fantasy F1 e provare a battere la nostra redazione e tutti i lettori nella lega MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0). Insieme a noi, gli amici di @WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, ormai consueti compagni di viaggio in questa stagione.

F1 GP TURCHIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/10/2021