IL COVID COLPISCE ANCORA Nonostante le grandi precauzioni che i protagonisti del Circus mantengono per evitare il contagio da Covid-19, le positività al coronavirus continuano a colpire all'interno del paddock. Dopo il caso di Kimi Raikkonen, costretto a saltare gli appuntamenti di Zandvoort e Monza, questa volta a risultare positivi nell'ultimo test prima della partenza per Istanbul sono stati nientemeno che i due uomini che formano l'equipaggio della Medical Car.

I SOSTITUTI Il pilota Alan van der Merwe e il dottor Ian Roberts sono attualmente in isolamento e non prenderanno parte al weekend del GP Turchia. Al loro posto sono stati chiamati Bruno Correia, già pilota della Safety Car della Formula E e del WTCC, e il dottor Bruno Franceschini. Nessun problema invece per l'equipaggio della Safety Car, al volante della quale si siederà come al solito Bernd Maylander.

F1, GP Sakhir 2020: Romain Grosjean con Alan van der Merwe e Ian Roberts

EROI DEL BAHRAIN Van der Merwe e Roberts erano saliti alla ribalta lo scorso anno, quando avevano giocato un ruolo chiave nel soccorso a Romain Grosjean, rimasto avvolto dalle fiamme dopo il suo spaventoso incidente in Bahrain. Il francese, tornato sul circuito dove si gareggiava anche la settimana successiva, aveva posato per una foto ricordo con due dei suoi angeli di quella miracolosa vicenda.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2021