LIVE F1 2021

LIVE ISTANBUL F1 Con ancora otto gare in calendario e soli due punti a separare i due principali contendenti per il titolo mondiale, il campionato di Formula 1 entra nella sua fase decisiva. A ospitare il quindicesimo appuntamento della stagione è la bellissima pista di Istanbul, sede del rientrante Gran Premio di Turchia in cui, proprio un anno fa, Lewis Hamilton si era laureato sette volte campione del mondo. Oggi la situazione non potrebbe essere più diversa: il dominio Mercedes è minato dalle prestazioni della Red Bull che, con Max Verstappen, sembra addirittura favorita considerando le caratteristiche dei circuiti restanti. Sarà così già a Istanbul? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del GP Turchia 2021.

GP Turchia 2021 live dalle 13.45 di domenica 10 ottobre. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.