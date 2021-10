Simpatica presa in giro della Mercedes ai rivali della Red Bull in reazione alla livrea speciale sfoggiata in Turchia

SCHERZI DA SOCIAL La Red Bull si è presa il centro della scena alla vigilia del GP Turchia, mostrando prima parzialmente e poi in maniera completa la splendida livrea studiata per omaggiare la Honda nel weekend che avrebbe dovuto vedere in scena il GP Giappone. La Mercedes, sempre molto attiva sui social e pronta a commentare in maniera ironica gli accadimenti della F1, ha colto la palla al balzo per commentare su Twitter l'iniziativa con un tono a metà tra la presa in giro e la gufata.

LIVREE PERICOLOSE Il team campione del mondo ha postato alcune foto dell'infausto weekend del GP Germania 2019, quando si presentò a Hockenheim con una livrea speciale per celebrare i 125 anni di Mercedes nel motorsport. Un'operazione in grande stile, con divise particolare studiate anche per i meccanici e i vertici del team vestiti come se fossero nei primi anni del '900. Tutto molto bello e scenografico, ma rovinato dal fatto che quel fine settimana si rivelò uno dei più tragicomici per la scuderia, tra pit-stop infiniti e incidenti in pista che portarono a una figuraccia. Ecco dunque che ad accompagnare le foto della disfatta, la Mercedes ha scritto: ''Livrea speciale? L'abbiamo provato una volta''.

🤍 special livery? We tried that once. 🙃 pic.twitter.com/YwQ2B3rk1Y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 6, 2021

RUOLI INVERTITI? Quell'anno il passo falso di Hockenheim non ebbe particolari conseguenze, dato che la Mercedes poteva contare su un grande vantaggio nei confronti dei rivali. Ovviamente non sarebbe così questa volta, con il team della casa di Stoccarda e la Red Bull a sfidarsi per i due titoli sul filo dei punti. Particolare da non sottovalutare: quella domenica a trionfare sotto la pioggia fu proprio Max Verstappen.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2021