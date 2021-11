GP BRASILE IN TV Neanche il tempo di analizzare quanto accaduto nel Gran Premio del Messico che il Circus della Formula 1 è già volto con la mente al Brasile. Sulla pista di Interlagos andranno in scena nuovi entusiasmanti spettacoli con Max Verstappen in fuga iridata e Lewis Hamilton che cercherà di limitare i danni su un'altra delle piste preferite dall'olandese. L'appuntamento con il Gran Premio del Brasile torna a scaldare i cuori dei tifosi dopo l'anno di assenza a causa della pandemia, ma oltre alla sfida per la vittoria tra gli alfieri di Mercedes e Red Bull, proveranno a dare spettacolo anche i piloti di Ferrari e McLaren, impegnati in una lotta appassionante perla terza posizione irdata, e quelli di AlphaTauri e Alpine, che si stanno giocando la quinta. Una nota a margine molto importante: torna il formato delle sprint qualifying, e ci saranno dunque tre ulteriori punti in palio per il vincitore della mini gara del sabato.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre, ma in orari notturni.

La partenza del GP del Brasile 2019 di Formula 1 a Interlagos

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 12 novembre

Prove libere 1: 16.30 – 17.30 (Live MotorBox dalle ore 16.15)

Qualifiche: 20.00 – 21.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

Sabato 13 novembre

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sprint Qualifying: 20.30 (Live MotorBox dalle ore 20.15)

Domenica 14 novembre

Gara: 18.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO IN DIFFERITA? GLI ORARI IN CHIARO SU TV8

Sabato 13 novembre

Sprint Qualifying: 22:00

Domenica 14 novembre

Gara: 21.30

TUTTO SUL GP DEL BRASILE 2021

Nella versione attuale la pista di Interlagos debutta nel Mondiale di Formula 1 nel 1990, sebbene su una diversa e più lunga configurazione fu protagonista già tra il 1973 e il 1980 di sette appuntamenti iridati. Lungo 4.309 metri, il Carlos Pace è una delle piste più corte del mondiale, con tempi sul giro inferiori ai 70'' (solo in Austria ci si mette di meno) e domenica i piloti dovranno affrontare 71 giri per un totale di 305,909 km. Se il record in gara appartiene a Valtteri Bottas e supera di poco i 70'' di cui sopra, con il finlandese della Mercedes che nel 2018 portò a casa il fast lap in 1'10''540, in qualifica, invece, il primato assoluto appartiene a Lewis Hamilton, che per scattare dalla pole nello stesso anno dovette fermare i cronometri sull'1'07''281.

La pioggia è spesso stata protagonista nel corso della storia del Gran Premio del Brasie, da quando dal 1990 si disputat a Interlagos. Anche questo fine settimana non farà eccezione, ma dovrebbe interessare più la Sprint Qualifying di sabato che la gara di domenica, quando sono attese temperature in rialzo e cielo sereno. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 12 novembre: temperature: max 17°, min 13°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 81%, vento 23 km/h.

Sabato 13 novembre: temperature: max 19°, min 13°; precipitazioni sparse, precipitazioni 75%, umidità 34%, vento 23 km/h.

Domenica 14 novembre: temperature: max 24°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 64%, vento 21 km/h.

09/11/2021