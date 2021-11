SAN PAOLO, DICIANNOVESIMA TAPPA Da una città popolare e popolosa all'altra, la Formula 1 passa in meno di sette giorni da Città del Messico a San Paolo, due anime latine che lo tornano a palesarsi e a diffondere esaltazione dopo l'anno di chiusura per Covid. La sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton prosegue su una delle piste preferite dell'olandese e, al contempo, tra le peggiori per il britannico. Ma il risultato finale non è già una sentenza, e dobbiamo arrivare preparati al weekend per poter prevedere ogni sfaccettatura del duello. In questo ci aiuta, fortunatamente, la Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia, che può guidarci al meglio in questo viaggio! Di seguito troverete la carta d'identità di Interlagos, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista brasiliana. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI INTERLAGOS

Così come Usa e Messico, anche il Brasile torna a far parte del Mondiale di Formula 1 dopo un anno di assenza. Secondo i tecnici Brembo l’Autódromo José Carlos Pace rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, identico a quello di Austin. Le vetture hanno a disposizione rettilinei piuttosto corti: di conseguenza solo in un’occasione sono chiamate ad calo di velocità superiore ai 180 km/h. La pista è infatti molto guidata, con frequenti cambi di direzione, ma dispone anche di curve ad alta velocità di percorrenza in cui non c’è bisogno di attaccarsi ai freni.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 20%

: 20% Lunghezza circuito 4.309 metri

4.309 metri Numero di giri : 71

: 71 Numero di frenate : 7

: 7 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.

I dati Brembo sulle frenate del GP del Brasile 2021 di F1 a Interlagos

Brembo è presente in Brasile con una sede a Betim, nello stato del Minas Gerais, che si occupa della produzione e vendita di dischi freno per il primo equipaggiamento delle auto. A proposito di sistemi frenanti per auto, proprio nei giorni scorsi Brembo ha presentato SENSIFY, un pioneristico sistema frenante intelligente per auto che integra il più avanzato software basato sull’intelligenza artificiale con i componenti frenati. Il suo nome deriva dalla fusione delle parole Sense e Semplify perché fornisce ai guidatori opportunità nuove per migliorare l’esperienza su strada e personalizzare la risposta dei freni al loro stile di guida. SENSIFY offrirà la migliore combinazione di frenata in ogni condizione e in ogni momento. Questo è quello che intendiamo quando diciamo di voler dare ai nostri clienti la totale sicurezza che stanno cercando.

Per saperne di più sul progetto Sensify visita il sito https://www.sensify.brembo.com​

Pur non raggiungendo i 1.200°C delle monoposto di Formula 1, anche gli impianti frenanti delle auto stradali possono surriscaldarsi. Per evitare questi fenomeni, da oltre un quarto di secolo Brembo porta avanti studi sulla forma della camera di ventilazione. Grazie ad essa le tradizionali alette hanno lasciato spazio alla ventilazione a pioli. Disposti su tre circonferenze lungo la fascia frenante, con geometria differente per assicurare la miglior resa alla fluidodinamica, i pioli aumentano la resistenza alle cricche termiche fino al 30 per cento, garantendo una vita più lunga al disco. ​

Trova i freni su misura per la tua auto​​​​​.

Durante ogni giro dell’Autódromo José Carlos Pace i freni vengono utilizzati appena 7 volte, il secondo valore più basso del Mondiale dopo le 6 di Monza. In totale durante un giro ad Interlagos i freni sono in funzione per 13 secondi e 3 decimi, pari al 20 per cento della durata della gara. Sono 4 le frenate superiori ai due secondi, 3 delle quali nella seconda metà della pista. Le curve 8, 9 e 10 sono le sole consecutive in cui sono necessari i freni. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di oltre 46 tonnellate e mezzo, il dato più basso di tutte le gare autunnali.

Delle 7 frenate dell’Autódromo José Carlos Pace 2 sono classificate dai tecnici Brembo come impegnativa per i freni, 2 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva perché le monoposto vi arrivano dopo un’accelerazione di oltre 15 secondi. Grazie ad essa si presentano alla staccata a 359 km/h e frenano per 2,44 secondi durante i quali percorrono 145 metri. Per raggiungere i 132 km/h a cui impostare la curva i piloti sono chiamati ad un carico sul pedale del freno di 174 kg e subiscono una decelerazione di 5,8 g.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/11/2021