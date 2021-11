LIVE F1 2021

LIVE INTERLAGOS F1 A solo una settimana dal GP Messico che ha permesso a Max Verstappen di accennare una fuga in classifica piloti, la sfida iridata si sposta sulla pista di Interlagos per il diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1 2021. A quattro gare dalla fine, per Lewis Hamilton la strada si mette adesso in salita, ma nel fine settimana di San Paolo ci sono in palio anche i punti in più della Sprint Qualifying, il terzo e ultimo esperimento stagionale del nuovo format di qualifica. Insomma, anche in questo weekend non mancano i motivi per restare incollati su MotorBox per seguire e commentare live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio del Brasile 2021.

Qualifiche GP Brasile 2021 live dalle 19.45 di venerdì 12 novembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.