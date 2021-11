La F1 torna in pista per il secondo weekend consecutivo. Dopo il Messico, ora tocca al GP del Brasile, diciannovesima prova del Mondiale 2021. A Interlagos, altra pista teoricamente favorevole alla Red Bull, va in scena il terzo esperimento di Sprint Qualifying della stagione e, quindi, c'è solo una sessione di prove libere per mettere a posto le auto prima delle qualifiche del venerdì. A comandare le PL1 troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton, ma occhio agli inganni: Max Verstappen non ha indugiato nelle prove in assetto qualifica e inoltre il campione britannico dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia per sostituzione del motore...

LIVE INSTAGRAM Facile, dunque, ipotizzare come sia proprio la Red Bull di Verstappen e Perez la scuderia favorita per conquistare la vittoria a Interlagos, salvo stravolgimenti, incidenti e sorprese, che sono comunque dietro l'angolo in un fine settimana dove c'è da considerare anche l'incognita pioggia. A pochi minuti dal via delle qualifiche, abbiamo provato a darvi i nostri consigli sulla migliore formazione da schierare per il Fantasy F1, in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport, per scalare la classifica della lega dedicata MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0, iscrizione gratuita e sempre aperta). Insieme a noi gli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game, che ci hanno aiutato ad analizzare tutti i temi della vigilia del GP numero 19 della stagione.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/11/2021