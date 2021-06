F1 ROUND 8 La Formula 1 torna in pista per il secondo dei tre appuntamenti consecutivi di questo caldissimo inizio estate. Al Red Bull Ring va in scena il Gran Premio di Stiria in cui ripartirà l'ormai classica sfida al vertice tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l'inglese chiamato ad accorciare la distanza di 12 punti in classifica dal giovane rivale.

CHI COMPRARE? Tra i big ovviamente è ancora Mercedes contro Red Bull, ma il consiglio a questo punto è quello di non escludere la scelta di ''risparmiare'' qualcosina e puntare su Verstappen, fin qui una sicurezza assoluta a prezzo contenuto rispetto a Hamilton. Nella fascia di mezzo, impressioni positive per le Ferrari che, pur non segnando tempi di rilievo, hanno lavorato in ottica gara mostrando di gestire bene le gomme. Tra gli outsider, da non dimenticare infine la Alpine, con un Ocon che chiude al terzo posto le libere 2 e il sempre solido Antonio Giovinazzi, che chiude come migliore tra i piloti spinti dal motore di Maranello. Possibili trappole? Non facile fare un'analisi in questo caso, ma attenzione all'AlphaTauri, forse troppo competitiva per essere vera nella prima sessione...

LIVE INSTAGRAM Insomma, non manca certo la carne al fuoco in vista del primo dei due Gp a Spielberg e come al solito abbiamo provato a darvi i nostri suggerimenti per schierare la formazione perfetta e sconfiggere i vostri amici e tutti i lettori del nostro giornale nella lega dedicata.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1