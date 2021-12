Fantasy F1 MotorBox 2021: i video consigli del GP Arabia Saudita

La F1 torna a regalare spettacolo nell'entusiasmante finale di stagione sulla nuovissima e inedita pista di Jeddah, in Arabia Saudita. Sul circuito cittadino più veloce al mondo, tantissime sono le incognite da valutare, a partire dalla difficoltà da parte della Mercedes - apparsa l'auto da battere nel venerdì di prove libere - a far funzionare le gomme più morbide. Un bel vantaggio per la Red Bull che, seppur apparsa meno competitiva sul passo gara, sembra aver lavorato alla perfezione per consentire a Max Verstappen di andare a caccia della pole position su una pista dove sorpassare non sarà comunque affatto facile...

F1 GP Arabia Saudita 2021, Jeddah: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

VEDI ANCHE

LIVE INSTAGRAM In ottica Fantasy F1 abbiamo dunque cercato di capire chi, tra Hamilton e Verstappen, è il ''top driver'' di sicuro affidamento su cui puntare, ferma restando la certezza di Sergio Perez che, per costi e per possibilità di essere eletto come ''pilota Turbo'' resta un investimento sicuro. A pochi minuti dal via delle qualifiche, abbiamo provato a darvi i nostri consigli sulla migliore formazione da schierare per il Fantasy F1, in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport, per scalare la classifica della lega dedicata MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0, iscrizione gratuita e sempre aperta). Insieme a noi gli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game, che ci hanno aiutato ad analizzare tutti i temi della vigilia del GP numero 21 della stagione.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/12/2021