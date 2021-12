F1 GP Arabia Saudita 2021: analisi prove libere in diretta Instagram - Video

COMANDA LEWIS A prendersi i titoli del venerdì di prove libere sull'inedito circuito di Jeddah è Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è stato il più veloce di tutti sia nella prima che nella seconda sessione di test, confermando l'ottimo momento di forma anche nella breve simulazione passo gara, come al solito effettuata in chiusura di PL2. Mentre l'inglese si presenta con grande fiducia alle prima qualifiche in Arabia Saudita, Max Verstappen si deve ''accontentare'' del quarto miglior tempo di giornata, alle spalle anche di Valtteri Bottas e dell'AlphaTauri dell'ex compagno Pierre Gasly. La Red Bull è davvero in difficoltà o si tratta di una situazione normale su una pista sconosciuta per tutti, cui si potrà porre rimedio già a partire dalle PL3 di domani? Di questo e altro, senza dimenticare il violento incidente (per fortuna senza conseguenze) che ha visto protagonista Charles Leclerc, abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento a caldo al venerdì di libere del GP d'Arabia Saudita 2021.

F1 GP ARABIA SAUDITA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/12/2021