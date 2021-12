Verstappen, un errore che può costare caro - VIDEO

FINALE THRILLING Sul circuito di Gedda abbiamo vissuto un'altra qualifica emozionante, giocata sul filo dei centesimi tra i piloti della Mercedes e della Red Bull. Nella decisiva Q3, Lewis Hamilton ha tolto la miglior prestazione a Max Verstappen a meno di due minuti dal termine, ma con l'olandese pronto a lanciarsi per il suo ultimo tentativo. Prendendosi dei rischi clamorosi, con i muri sfiorati in un paio di occasioni, l'olandese aveva ottenuto le migliori prestazioni nei primi due settori e avrebbe quasi sicuramente ottenuto la pole position anche con un tempo non stratosferico nell'ultima parte del tracciato del GP Arabia Saudita. E invece ecco l'ennesimo colpo di scena di questa stagione: Verstappen ha bloccato leggermente le gomme nella frenata di curva 27, uscendo con una traiettoria non ideale. Il leader del mondiale ha provato a tenere giù il piede in uscita, finendo però per colpire con la posteriore destra la barriera all'esterno. Sospensione danneggiata e monoposto ferma in pista, per la gran rabbia del padre Jos ripreso mentre tira diversi pugni nel box della Red Bull. La prima fila è così tutta Mercedes, con Hamilton che precede Valtteri Bottas e Verstappen che si deve accontentare della seconda fila. Di seguito, riviviamo questi momenti che potrebbero essere decisivi per il titolo 2021:

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/12/2021