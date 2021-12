F1 GP Arabia Saudita 2021: analisi qualifiche in diretta Instagram - Video

LEWIS IN POLE Una qualifica bellissima per un finale di stagione spettacolare e ricco di colpi di scena. Nello scenario del nuovo circuito di Jeddah, a prendersi la pole position è stato Lewis Hamilton, bravo a segnare il nuovo record della pista in chiusura di Q3. A completare la festa Mercedes delle qualifiche ci pensa Valtteri Bottas, secondo davanti a un Max Verstappen che, al culmine di un giro magico, sbaglia l'ultima curva e finisce contro il muro. L'olandese partirà terzo di fianco alla Ferrari di Charles Leclerc, ma adesso c'è apprensione per le condizioni del suo cambio, che potrebbe causargli cinque posizioni di penalità in caso di sostituzione. Di questo e altro abbiamo parlato live sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un primo commento a caldo al sabato di qualifiche del GP d'Arabia Saudita 2021.

VEDI ANCHE

F1 GP ARABIA SAUDITA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/12/2021