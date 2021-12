Leclerc sbatte e distrugge la sua Ferrari - VIDEO

ESORDIO... COL BOTTO Il nuovo circuito cittadino di Gedda ha raccolto pareri favorevoli da molti dei piloti impegnati quest'oggi nelle prime due sessioni di prove libere del GP Arabia Saudita. Il tracciato è ricco di curve e, come sempre per questa tipologia di circuiti, non ci sono grosse vie di fuga tra la carreggiata e le barriere. Il minimo errore può avere dunque grandi ripercussioni e il primo a sperimentare sulla propria pelle questo è stato Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere dopo aver perso il controllo della sua SF21 lungo curva 22, finendo per picchiare violentemente con il retrotreno della monoposto. Notevoli i danni subìti dalla macchina che costringeranno i meccanici del Cavallino Rampante a una notte di intenso lavoro. Per fortuna, Leclerc è uscito dall'auto illeso: per lui sono stati disposti i controlli di routine effettuati in questi casi sui piloti che subiscono una forte decelerazione nell'impatto contro le barriere. Ecco il video dell'accaduto:

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/12/2021