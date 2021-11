Formula 1 GP Arabia Saudita 2021, Gli orari TV su Sky e Tv8

È la settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah: gli orari per seguire in TV la gara su Sky e TV8, le previsioni meteo e i risultati

GP ARABIA SAUDITA IN TV In due settimane la Formula 1 scopre due posti nuovi, entrambi in Medio Oriente. Dopo il Gran Premio del Qatar a Losail, poco a nord di Doha, è la volta del Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah (o Gedda, se si vuole usare la locuzione italiana), a una manciata di chilometri dalla Mecca. Il Circus pianta le tende ancora una volta nel deserto arabo, dove sul nuovissimo (e velocissimo) circuito cittadino costruito a tempo di record sul lungomare (la ''Corniche'') della località saudita, andrà in scena l'ennesimo capitolo della lotta al vertice tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati in classifica da appena 8 punti a vantaggio dell'olandese, e tra la Mercedes e la Red Bull per il campionato costruttori, con 5 punti a separare i due team quando mancano due gare al termine della stagione. In palio anche la terza piazza tra Ferrari e McLaren, con la casa di Maranello in vantaggio sui rivali storici di Woking.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre, in orari serali.

Il Jeddah Corniche Circuit in costruzione

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 3 dicembre

Prove libere 1: 14.30 – 15.30 (Live MotorBox dalle ore 14.15)

Prove libere 2: 18.00 – 19.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Sabato 4 dicembre

Prove libere 3: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Qualifiche: 18.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Domenica 5 dicembre

Gara: 18.30 (Live MotorBox dalle ore 18.15)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO IN DIFFERITA? GLI ORARI IN CHIARO SU TV8

Sabato 4 dicembre

Qualifiche: 17:00

Domenica 5 dicembre

Gara: 17.00

F1 GP Arabia Saudita 2021, Jeddah: render 3D della pista

TUTTO SUL GP DELL'ARABIA SAUDITA 2021

Il tracciato di Jeddah con ogni probabilità priverà Baku del titolo di circuito cittadino più veloce della storia. Sul lungomare della metropoli araba in piena espansione, si viaggerà sovente oltre i 300 km/h. sui ben 6,175 km di lunghezza del tracciato, il secondo più lungo del mondiale 2021 dopo Spa-Francorchamps. Le simulazioni prevedono un crono di poco inferiore agli 88 secondi (1'27''9) per completare un giro in qualifica e ai 94 secondi (1'33''8) nella gara, che sarà lunga appena 50 giri e che si concluderà - se tutto filerà liscio - entro un'ora e venti. Sono addirittura 27 le curve sulla pista di Jeddah, 16 a sinistra e 11 a destra ma quasi tutte molto dolci, tranne l'hairpin di curva 13, che ha anche un'inclinazione di 12 gradi. Le simulazioni parlano di una velocità massima di 322 km/h e di una velocità media per il giro in qualifica di quasi 253 km/h, inferiore - e di poco - solo a quella di Monza. Infine le zone DRS, saranno addirittura tre: sul rettilineo del traguardo, e sulle zone più movimentate tra curva 20 e 22 e tra curva 25 e 27: ci sarà da divertirsi.

Caldo, caldo, caldo. Esattamente come in Qatar, anzi di più. Sono queste le previsioni meteo per il weekend dell'Arabia Saudita, con temperature che supereranno i 30° e che non scenderanno al di sotto dei 20° neanche di notte. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 3 dicembre: temperature: max 32°, min 21°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 49%, vento 18 km/h.

Sabato 4 dicembre: temperature: max 32°, min 22°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 53%, vento 14 km/h.

Domenica 5 dicembre: temperature: max 31°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 54%, vento 13 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/11/2021