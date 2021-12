Red Bull, tra speranze e fiato sospeso per il cambio di Verstappen

ANSIA PER IL CAMBIO L'errore nel giro finale delle qualifiche del GP Arabia Saudita è costato la pole position a Max Verstappen, ma potrebbe anche avere conseguenze peggiori. La Red Bull, infatti, resta con il fiato sospeso in attesa di verificare le condizioni del cambio della RB16B dell'olandese, il quale potrebbe aver subito danni nell'impatto contro le barriere del circuito di Gedda. La delusione per il risultato di oggi si scontra con l'entusiasmo suscitato dalla prestazione del leader del mondiale fino a quell'incidente così importante.

F1, GP Arabia Saudita 2021: l'impatto di Max Verstappen contro le barriere

LA SPERANZA DI HORNER Il team principal Chris Horner ha sintetizzato così la situazione: ''Sembrava il giro dell'anno. È un gran peccato, aveva ripreso l'anteriore all'ultima curva. Ha cercato di mantenere lo slancio, perché poteva vedere dal suo dashboard che era quattro decimi in vantaggio all'inizio della curva. È stato piuttosto brutale, ma speriamo che il suo cambio non sia danneggiato e vedremo cosa potremo fare domani. Lui sa che è stato un buon giro, ora deve solo lasciarlo alle spalle. Sarà ancora terzo in griglia, ha bisogno di una buona partenza e tutto può ancora succedere in questa gara''.

MAX AMMUTOLITO Subito dopo l'impatto Verstappen è stato di poche parole nelle comunicazioni via radio con la squadra. Horner ha spiegato: ''Non ha detto molto. Ha detto che ha toccato il muro e basta. È stato un grande peccato perché era stato un giro potente. Siamo in svantaggio qui e stava tirando fuori qualcosa di molto speciale dal cilindro. Speriamo che non ci sia una penalità del cambio perché sarebbe particolarmente brutale''. Nel caso, Verstappen verrebbe retrocesso di cinque posizioni sulla griglia di partenza e partirebbe in quarta fila, dall'ottavo posto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/12/2021