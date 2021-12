F1 GP Arabia Saudita 2021, Diretta LIVE Gara

LIVE JEDDAH F1 La Formula 1 entra nella fase decisiva della stagione, con le ultime due gare che, nell'arco di una sola settimana, ci sveleranno vincitori e vinti di un Mondiale entusiasmante. Sull'inedita e velocissima pista di Jeddah, realizzata sul lungomare della città araba a un centinaio di chilometri da La Mecca, Lewis Hamilton e la Mercedes lanciano nuovamente il guanto di sfida alla Red Bull di Max Verstappen che, forte dei suoi 8 punti di vantaggio in classifica piloti, potrebbe teoricamente già chiudere la contesa (qui le possibili combinazioni). Il circuito cittadino, che porterà le monoposto a sfrecciare tra i muretti a velocità esorbitanti, però, sembra parlare in favore del sette volte iridato, che punta a ridurre il gap in vista della tappa conclusiva di Abu Dhabi. Chi la spunterà? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Arabia Saudita 2021, il primo della storia della Formula 1.

GP d'Arabia Saudita 2021 live dalle 18.15 di domenica 5 dicembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.