È la settimana del Gran Premio del Qatar a Losail: gli orari per seguire in TV la gara su Sky e TV8, le previsioni meteo e i risultati

GP QATAR IN TV Il trittico più duro della storia della Formula 1 giunge a compimento in questo weekend nell'inedito scenario del deserto del Qatar. Sulla pista di Losail, poco a nord di Doha, il Circus approda dopo le trasferte di Messico e Brasile, dove la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha vivuto momenti epici, a tratti leggendari. Mancano solo tre gare al termine di questa imprevedibile stagione e tutto è ancora in gioco, con un divario di 14 punti tra i due rivali e la pista di Losail come incognita principale, visto che la Formula 1 non vi ha mai corso. Ma si lotta giro su giro per ogni posizione della classifica, visto che Bottas e Perez si giocano il terzo posto in classifica, i piloti di McLaren e Ferrari il terzo nella classifica costruttori (e il quinto in quella piloti) e quelli di Alpha Tauri e Alpine il quinto.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre, ma in orari notturni.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 19 novembre

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 20 novembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 21 novembre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO IN DIFFERITA? GLI ORARI IN CHIARO SU TV8

Sabato 20 novembre

Qualifiche: 17:00

Domenica 21 novembre

Gara: 17.00

TUTTO SUL GP DEL QATAR 2021

Il tracciato di Losail, costruito nel del deserto arabo una manciata di chilometri a nord di Doha nel 2003, ha sin da subito ospitato Motomondiale e Superbike, ma mai la Formula 1. Per ciò che riguarda le quattro ruote vi si svolgono regolarmente competizioni di Endurance, grazie anche all'impianto di illuminazione che garantisce una visibilità notturna perfetta, e che sarà sfruttato anche dalla Formula 1, visto che il Gran Premio andrà in scena negli orari del tramonto. La pista è lunga 5.380 km e conta 16 curve: 6 a sinistra e 10 a destra, con il rettilineo principale - unica parte della pista dove le monoposto potranno utilizzare il DRS - lungo oltre un chilometro (1.068 metri). Il record del tracciato su due ruote è della Ducati di Francesco Bagnaia, con il tempo di 1'54''491, ma se consideriamo che al Mugello le Formula 1 sono andate 30 secondi più veloci delle moto su una pista di lunghezza simile, è lecito attendersi tempi ben al di sotto dell'1'30. Più arduo da battere, invece, sarà la velocità di punta ottenuta in rettilineo dalle MotoGP: 362,4 kmh quest'anno per la Ducati di Johann Zarco.

Caldo, caldo, caldo. Le previsioni meteo per il weekend del Qatar non lasciano spazio a interpretazioni, con temperature che supereranno i 30° e che non scenderanno difficilmente al di sotto dei 20°, neanche di notte. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 19 novembre: temperature: max 29°, min 19°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 45%, vento 18 km/h.

Sabato 20 novembre: temperature: max 28°, min 22°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 50%, vento 14 km/h.

Domenica 21 novembre: temperature: max 30°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 54%, vento 19 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/11/2021