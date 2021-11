F1 GP Qatar 2021: analisi qualifiche in diretta Instagram - Video

BENTORNATO 2020? È una Mercedes più simile a quella, dominante, vista negli ultimi campionati del mondo F1, che non a quella vista in tutto il mondiale 2021. Così, Lewis Hamilton si prende la pole position del GP Qatar 2021, rifilando quasi mezzo secondo al rivale Max Verstappen, al centro nel frattempo di un vero e proprio ''giallo'' legato al suo ultimo tentativo in Q3: ci sarà o meno una penalità per aver completato il giro nonostante le doppie bandiere gialle esposte a causa del problema avuto da Pierre Gasly? Di questo e tanto altro, come del momento non particolarmente facile della Ferrari che, a Losail, sembra aver fatto un bel passo indietro rispetto alle ultime uscite, abbiamo parlato nel nostro consueto commento a caldo in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

F1 GP QATAR 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/11/2021