Alonso ottimista dopo Losail: "Pronto a sfidare quei due"

NANDO VA VELOCE Fernando Alonso va di fretta. Il campione spagnolo è uscito galvanizzato dal fine settimana del Qatar, dove è tornato sul podio a distanza di oltre sette anni dall'ultimo (ottenuto con la Ferrari al GP d'Ungheria 2014) e ha subito lanciato la sfida per il 2022 ai suoi due compagni di festeggiamenti, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Lo spagnolo va ben più veloce dell'amministratore delegato della Alpine, Laurent Rossi, che aveva fissato in 100 GP la soglia per arrivare alla competitività massima in Formula 1, ma proprio perché siamo nel massimo campionato, le cose vanno veloci, e Nando è uno che è abituato a ben altri ritmi.

PRONTO ALLA LOTTA ''È difficile prevedere cosa possa accadere nei prossimi anni'' - ha spiegato Fernando Alonso dopo la gara - ''Mi piacerebbe essere nella lotta con loro due e con chiunque altro faccia una buona macchina il prossimo anno. Si ripartirà da zero, e starà a noi realizzare una monoposto competitiva, tutti avranno le stesse carte in mano nel 2022 quindi dobbiamo giocare in modo più intelligente. Se saremo in quella posizione, mi sento forte e pronto ad affrontare la battaglia!''.

RECORD! Con il podio di Losail, Fernando Alonso è arrivato al 98° piazzamento tra i primi tre in carriera, sesto della storia dietro a Hamilton (180), Schumacher (155), Vettel (122), Prost (106) e Raikkonen (103). Per la cronaca Max Verstappen è 13° a 58 podi. Ma lo spagnolo ha stabilito anche un primato assoluto, è tornato sul podio a 146 gare di distanza dall'ultima, un record strappato ad Alexander Wurz, a podio dopo 128 GP d'assenza. Resta, però, all'austriaco il record del maggior intervallo di tempo tra due podi, con 7 anni, 9 mesi e 11 giorni, mentre lo spagnolo domenica scorsa vi è tornato dopo 7 anni 3 mesi e 25 giorni.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/11/2021