Alonso e il suo rapporto con Hamilton: "Ora è più freddo di prima"

INIZIO IN SALITA Il rapporto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton era nato nel peggiore dei modi, con la burrascosa convivenza all'interno del box McLaren nella stagione 2007, annata terminata con la conquista del titolo iridato da parte di Kimi Raikkonen e la completa rottura dello spagnolo con il team britannico, accusato apertamente di favorire il rookie cresciuto nel proprio vivaio. Tra i due le cose sono migliorate con il passare degli anni, fino a quel bel tributo che proprio Hamilton e Sebastian Vettel concedettero ad Alonso al termine del GP Abu Dhabi 2018, nel suo ultimo weekend di F1 prima del periodo di allontanamento dal Circus durato fino a quest'anno.

IL RIAVVICINAMENTO Intervistato dall'agenzia di stampa PA, il pilota della Alpine ha raccontato gli alti e bassi della sua relazione con Hamilton ripartendo dagli anni in cui i due hanno smussato le tensioni del 2007: ''Abbiamo parlato nel 2008, 2010 e 2011 e in quegli anni siamo stati più vicini che mai, perché abbiamo capito che nel 2007 non eravamo stati gestiti molto bene dai nostri capi. Allora eravamo entrambi molto giovani e molto competitivi e avevamo bisogno di una guida, ma non la ottenemmo. È stata una conclusione facile da fare sulla stagione 2007 e da allora ci siamo rispettati molto e anche capiti''.

IL NUOVO FREDDO Il ritorno di Alonso nel Circus ha aperto anche una nuova fase del suo rapporto con Hamilton, all'insegna di nuovo di una certa freddezza tra i due. Lo spagnolo ha dedicato all'ex compagno di squadra qualche frase velenosa nel corso dell'anno, ad esempio dopo il loro acceso duello in pista nel GP Ungheria. Il due volte iridato ha spiegato: ''Ora abbiamo questa relazione rispettosa, ma forse è più fredda di prima. Abbiamo opinioni diverse su cose diverse. Lewis ha uno stile di vita diverso da molti di noi e questo ci separa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2021