Losail: Bottas e Verstappen penalizzati, Sainz si salva!

DOPPIA PENALITÀ! Come si era ipotizzato nella serata di ieri, quando Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) erano stati chiamati innanzi ai commissari per aver ottenuto il loro tempo in regime di bandiere gialle (doppia per Max, singola per Carlos e Valtteri), sonno arrivate le penalità, ma non pe tutti. I piloti di Mercedes e Red Bull partiranno rispettivamente tre e cinque posizioni indietro rispetto a quelle conquistate nelle qualifiche, per aver infranto il regime di singola e doppia bandiera gialla. Quello della Ferrari, invece, ha dimostrato con i dati telemetrici di aver alzato ''significativamente'' il piede e di aver rispettato le disposizioni, non subendo alcuna squalifica e conservando la posizione in griglia (anzi, migliorandola per via delle penalità altrui).

F1 GP Qatar 2021, Doha: Max Verstappen (Red Bull Racing)

GRIGLIA RIVOLUZIONATA La nuova griglia di aprtenza vedrà, dunque, scattare in prima fila, al fianco di Lewis Hamilton, il pilota del team AlphaTauri Pierre Gasly, abile a piazzarsi ieri in quarta posizione. La seconda fila sarà occupata da Fernando Alonso (Alpine) e Lando Norris (McLaren) mentre Valtteri Bottas partirà in terza fila, sesto, al fianco della Ferrari di Carlos Sainz. Settima piazza per Max Verstappen, che con la sua Red Bull avrà al suo fianco il giapponese Yuki Tsunoda con la Alpha Tauri. A Bottas e Verstappen sono stati anche tolti punti sulla patente, uno al finlandese, che sale a quota 5 negli ultimi 12 mesi, e due per l'olandese, che va a quota 5.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/11/2021