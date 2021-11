F1 GP Qatar 2021: analisi gara in diretta Instagram - Video

Il video commento a caldo di quanto accaduto in gara a Doha: Hamilton domina, Verstappen limita i danni e resta a +8 in classifica grazie al giro veloce. Alonso torna sul podio 7 anni dopo, Ferrari deluse. L'analisi su Instagram

Nel weekend del GP del Qatar, stavolta, pochi stravolgimenti e sorprese: a vincere la gara è infatti un Lewis Hamilton partito dalla pole position dopo essere stato dominatore delle qualifiche, seguito dal grande rivale Max Verstappen, bravo a rimontare dopo essere scattato dalla settima casella per effetto della penalità subito post-qualifiche. In un fine settimana in cui si continua a discutere della lentezza della Direzione gara nel prendere le decisioni, il grande protagonista in positivo è Fernando Alonso, terzo al traguardo dopo una bella lotta con la Red Bull di Sergio Perez. Deludenti, invece, le prestazioni delle Ferrari, alla fine solo in settima e ottava posizione con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato nella nostra consueta analisi dopogara, in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport.

VEDI ANCHE

F1 GP QATAR 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/11/2021