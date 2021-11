F1 GP Qatar 2021: analisi prove libere e consigli per il Fantasy F1

È Valtteri Bottas a prendersi i titoli del venerdì del GP del Qatar che segna l'esordio della Formula 1 sulla pista di Losail, nei pressi della capitale Doha. Il finnico della Mercedes non solo è stato il più veloce nella seconda sessione, ma si è anche fatto preferire sul passo gara grazie a un ritmo molto rapido e costante sul piede dell'1:28 basso. Una dichiarazione d'intenti in vista di quanto vedremo nel prosieguo del weekend? Intanto, Max Verstappen e Lewis Hamilton si marcano a uomo, con l'olandese terzo a precedere con pochi millesimi di gap il rivale britannico, in quarta posizione.

F1 GP Qatar 2021, Doha: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1)

IL FANTA F1 Di questo e tanto altro ancora, dalla lotta McLaren contro Ferrari all'analisi dei team e piloti di fondo classifica, abbiamo parlato nella nostra consueta diretta post prove libere. Insieme a noi, come sempre al venerdì, gli amici di WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, con cui abbiamo analizzato le possibili formazioni da schierare nell'appuntamento numero 20 di questa bellissima stagione. Chi vendere e chi acquistare in Qatar, per scalare la classifica della lega MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0)? Nel video sotto tutte le nostre considerazioni in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

F1 GP QATAR 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/11/2021