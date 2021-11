GP Qatar 2021: ordine di arrivo e risultati

NOVITA MEDIORIENTALE La storia della F1 in Medio Oriente si arricchisce di un nuovo circuito con il debutto di Losail e del GP Qatar. Tracciato inedito per il Circus, ma non per il motorsport di alto livello, con il Motomondiale che già da diversi anni gareggia qui in notturna.

VEDI ANCHE

RISULTATI GP QATAR 2021

Gara

Qualifiche

Prove libere 3

Prove libere 2

Prove libere 1

RISULTATI DEL VENERDI'

PL1 - Sessione in programma alle 11:30 ora italiana

F1 GP QATAR 2021, RISULTATI PL1

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2021