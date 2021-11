F1 GP Qatar 2021, PL1: Verstappen inizia col piede giusto, Hamilton 4°

MAX IL PIÚ VELOCE Si apre nel segno del leader del mondiale Max Verstappen, il fine settimana sull'inedito circuito di Losail, in Qatar. In una prima sessione di prove libere ancora condizionata dall'asfalto molto sporco e scivoloso e dalla necessità per tutti i piloti di prendere confidenza con un tracciato sconosciuto, a segnare il miglior tempo è stato proprio l'olandese della Red Bull, che ha fermato i cronometri sull'1:23.723. Alle sue spalle, l'ex compagno di squadra, oggi pilota AlphaTauri, Pierre Gasly, che paga 437 millesimi di gap.

MERCEDES INSEGUONO Inizio sonnecchiante, invece, per le Mercedes, che con Hamilton hanno anche incontrato qualche imprevisto sull'ala anteriore, danneggiata dopo un passaggio violento su uno dei cordoli del circuito di Doha. Lewis - in pista con un bellissimo casco arcobaleno (foto sotto) a sostegno della comunità LGBTQ+ particolarmente vessata in Qatar - è quarto a quasi 8 decimi dal rivale, preceduto dal compagno di squadra Bottas. Quinta posizione per un ottimo Yuki Tsunoda, seguito dalle due Ferrari di Sainz e Leclerc. Solo ottavo Sergio Perez, con Ocon e Norris a chiudere la top-10 (primi a segnare il tempo con gomme Medium e non con le Soft).

RISULTATI E APPUNTAMENTI Nell'attesa della sentenza sulla richiesta di revisione presentata dalla Mercedes dopo il GP Brasile della scorsa settimana, la F1 torna in pista nel pomeriggio, con le prove libere 2 che saranno decisamente più indicative, con una pista più gommata e con condizioni serali, simili a quelle che i piloti avranno in qualifica e in gara. Appuntamento dunque alle 14.45 per la cronaca live delle PL2, mentre qui potete consultare tutti i tempi e i giri percorsi in questo debutto della Formula 1 in Qatar.

Prove libere 1 GP del Qatar 2021 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

12.35 - Per il momento, ma solo per il momento, è tutto. Cari lettori di MotorBox, vi diamo appuntamento alle 14.45 per il racconto live delle prove libere 2 del weekend di Doha. Ciao e buon pranzo!

12.33 - La classifica finale delle prime prove libere del weekend.

12.30 - Bandiera a scacchi! Finisce qui la prima sessione di prove libere del GP del Qatar 2021.

12.29 - Bandiere gialle nel secondo settore: Mick Schumacher è andato fuori pista a raccogliere un po' di ghiaia. Il tedesco torna lentamente sull'asfalto senza apparenti danni, a parte i tantissimi sassolini raccolti nell'escursione.

12.27 - Ultimi minuti di PL1, con i primissimi giri per Bottas e Verstappen con alto carico di benzina. E, a sorpresa, in pista c'è anche Hamilton! L'inglese, dopo le riparazioni sull'ala anteriore, è uscito al volo dai box con la più classica simulazione partenza in uscita dalla pit-lane. Intanto Gasly si inserisce in seconda posizione, a 4 decimi dall'ex compagno Verstappen.

12.24 - Intanto Hamilton è tornato ai box e c'è un muro di meccanici che blocca la visuale per impedire alle telecamere di capire cosa sia successo sulla W12 del campione del mondo in carica. Sembrerebbe però un lavoro sull'ala anteriore, che forse si è rotta nel passaggio su un cordolo. Lewis è sceso dalla macchina, segno che la sua sessione è finita con qualche minuto di anticipo.

12.22 - E dopo le scaramucce con la Mercedes di Bottas, adesso Sainz è ostacolato da Perez: ''Ma cosa sta facendo?'' chiede lo spagnolo via radio. Pochi istanti dopo, sul rettilineo dei box, Carlos si è spostato sulla sinistra senza accorgersi dell'arrivo di Tsunoda, costretto a passare con due ruote sull'erba per evitare un incidente.

A new button in Yuki's car this weekend? πŸ˜‰



Helps fend off pursuers effectively πŸ‘Œ#QatarGP πŸ‡ΆπŸ‡¦ #F1pic.twitter.com/11NfDGkPbe — Formula 1 (@F1) November 19, 2021

12.20 - Hamilton viene richiamato ai box per un non meglio identificato ''problema alla macchina''. Non un inizio di weekend semplicissimo per il vincitore del GP del Brasile.

12.17 - Escursione sulla via di fuga in asfalto per Pierre Gasly, che alza un bel po' di polvere e... scintille nel passaggio sul cordolo...

12.14 - Hamilton ha segnato il record nel secondo settore, ma ha poi alzato il piede senza completare il giro correttamente. Dunque Lewis resta terzo, ma il suo crono sarebbe stato interessante.

12.10 - Sainz è stato disturbato nel suo giro dalla Mercedes di Bottas, che procedeva lenta dopo il primo tentativo veloce sulle Soft. Lo spagnolo è stato costretto ad andare largo fuori pista, sfruttando la zona di asfalto verde posto di fianco alla carreggiata.

12.08 - Non benissimo Hamilton nel suo primo giro con le Pirelli morbide, con l'inglese che si mette in terza posizione, a tre decimi dal compagno. Al comando ci va invece Max Verstappen, che rifila 471 millesimi a Bottas (e 786 a Lewis) completando il tentativo in 1:23.723.

12.07 - Bottas è comunque andato molto largo in uscita di una delle curve della pista di Losail. Dunque, nel caso in cui questo giro fosse stato in qualifica, sarebbe stato cancellato.

12.06 - Bottas si inserisce al comando in 1:24.194. Seguono Tsunoda e Verstappen, appena tornato in pista con le Pirelli Soft.

12.03 - Problemi tecnici per Lance Stroll che, dopo essere tornato in pista con le Soft, è rientrato ai box con un problema al cambio. ''Non scalare le marcie e torna ai box'', gli chiedono dal muretto Aston Martin.

It looks like Lance Stroll's FP1 could be over prematurely in Qatar πŸ‘€



Aston Martin reporting hydraulic issues for Stroll as he returns to the garage



Less than 15 minutes left in the session #QatarGP πŸ‡ΆπŸ‡¦ #F1pic.twitter.com/flHh5swHp2 — Formula 1 (@F1) November 19, 2021

12.02 - Bottas è il primo tra i big a tornare in pista con gomme Soft nuove. Lo segue anche il compagno di squadra Lewis Hamilton.

12.00 - La classifica dopo la prima mezz'ora di queste PL1:

11.55 - Momento adesso di relativa calma: restano in pista Esteban Ocon, Fernando Alonso e Nicholas Latifi.

11.51 - Verstappen di nuovo davanti a tutti: 1:24.855 per il leader del mondiale al nono giro con lo stesso treno di gomme Hard. Hamilton sale invece in quarta piazza, con mezzo secondi di gap dal rivale.

The times are coming down significantly as the drivers start to get used to the new surroundings



Max Verstappen tops the leaderboard so far in FP1 with a 1:24.855 πŸš€#QatarGP πŸ‡ΆπŸ‡¦ #F1pic.twitter.com/eEGiUI0XC6 — Formula 1 (@F1) November 19, 2021

11.48 - I piloti stanno provando a prendere le misure con la pista di Losail, visto che nessuno a parte Perez e Mazepin, hanno mai corso qui. Ricciardo va largo sulla via di fuga in asfalto mentre Mick Schumacher taglia una curva sollevando un po' di ghiaia con l'anteriore destra.

11.46 - Verstappen davanti a tutti: 1:24.998 per l'olandese della Red Bull, mentre il rivale Hamilton è ancora nono, a parità di gomme Hard, staccato di 1.4 secondi.

11.43 - Adesso è Lando Norris a prendersi la miglior prestazione: 1:25.215, sempre con gomme Medium per l'inglese della McLaren.

11.40 - Intanto Gasly si mette davanti a tutti in 1:26.233 con gomme Medium. Poi Sainz, Ricciardo, Verstappen, Bottas e Leclerc. Hamilton invece denuncia una perdita di potenza sul suo motore.

11.39 - Salutiamo anche il nostro inviato Simone Valtieri, che pochi minuti fa ha scattato questa foto nel paddock di Losail. Ciao Simo!

11.37 - In macchina c'è anche Lewis Hamilton, che scende in pista con un casco arcobaleno a sostegno delle tematiche relative alla tutela dei diritti umani.

First look at LH’s new lid. 🌈😍 pic.twitter.com/kpS2YwkKyJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 19, 2021

11.34 - Dalle primissime immagini delle auto in pista, l'impressione è che ci sia tanta sabbia sull'asfalto. Intanto il più rapido è Kimi Raikkonen in 1:29.063 con gomme Medium.

11.32 - Già ben 16 piloti sono scesi in pista in questa prima fase. Restano ancora fermi Vettel, Latifi, Alonso e Russell.

11.30 - Semaforo verde! Via alle prove libere 1 del GP Qatar 2021.

11.27 - Non si sa ancora nulla, invece, sul ricorso presentato da Mercedes contro la manovra, non sanzionata, di Max Verstappen in Brasile. La Fia aveva detto che una risposta sarebbe arrivata stamattina, ma per il momento dalla Federazione tutto tace...

11.25 - Parliamo anche di gomme: Pirelli porta a Doha le gomme C1, C2 e C3, le mescole più dure del lotto. ''Merito'', questo, dell'asfalto molto abrasivo della pista di Losail, che dovrebbe creare non pochi problemi nella gestione delle mescole più morbide.

11.20 - Ovviamente, in Qatar non c'è grande rischio di pioggia: 28 gradi l'aria, 42 l'asfalto della pista alle porte della capitale Doha. Splende ancora il sole, il che spiega quanto, adesso, le condizioni siano diverse da quelle che i piloti si troveranno domani in qualifica e domenica in gara. Inoltre, vista l'assenza di categorie di contorno, l'asfalto sarà molto sporco e polveroso.

11.15 - Buongiorno e buon inizio di weekend a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del GP Qatar 2021. Pronti a seguirle con noi? Giusto 15 minuti d'attesa, poi il semaforo in fondo alla pit-lane sarà verde per dare il via alla prima ora di free practice della storia della F1 sul circuito di Losail. Curiosi di conoscere la pista insieme a noi e ai piloti?