F1 ROUND 18 La Formula 1 entra nella sua fase decisiva nel weekend di Città del Messico, il primo di un trittico di gare consecutive che potrebbe stravolgere la classifica Piloti e Costruttori. Sul suolo messicano, è la Red Bull a confermare i pronostici della vigilia, che vedono nel leader del Mondiale, Max Verstappen, il grande favorito del fine settimana. Le prove libere, in tal senso, hanno dato segnali piuttosto chiari, con l'asso olandese non soltanto velocissimo sul giro secco - Hamilton è staccato di mezzo secondo - ma anche quasi imprendibile sul ritmo gara.

LIVE INSTAGRAM Ma siamo proprio sicuri che sarà questo l'andamento del weekend e che non ci saranno possibilità, per la Mercedes, di invertire il trend e tornare quantomeno a giocarsela? In attesa delle prove libere 3, come sempre fondamentali per finalizzare le nostre scelte in vista delle qualifiche, vi abbiamo dato i nostri consigli sulla migliore formazione da schierare per il Fantasy F1 in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport, per scalare la classifica della lega dedicata MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0, iscrizione gratuita e sempre aperta). Insieme a noi gli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game, che ci hanno aiutato ad analizzare tutti i temi della vigilia del GP numero 18 della stagione.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/11/2021