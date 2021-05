VERSO MONTE CARLO Nel venerdì di ''riposo'' della Formula 1 a Monte Carlo c'è ancora più tempo per analizzare i dati raccolti nelle libere del giovedì e, quindi, per decidere nel dettaglio cosa fare in ottica Fantasy F1 in vista delle qualifiche più decisive della stagione. Nel Principato, la Ferrari si è ben comportata mostrandosi in grado di dare del filo da torcere persino ai big di Mercedes e Red Bull. Ma è una solida realtà o si tratta di una trappola per tutti noi fanta team principal?

CHI SALE E CHI SCENDE Ricordandovi che potete iscrivervi alla lega gratuita MotorBox Racing Club - non c'è un limite di tempo per farlo, basta digitare il codice d'ingresso 72e5dcbdc0 - vi diciamo chi sale e chi scende nel borsino dei piloti e dei team da schierare. Chi conviene comprare in vista del quinto GP del mondiale? Chi, invece, potrebbe essere sacrificato con i tre cambi gratuiti consentiti? E poi, è davvero il momento di giocare il Mega Driver? Vi abbiamo detto tutto, ma proprio tutto, in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game. Buona visione!

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1