VIA ALLA STAGIONE Il campionato F1 2021 sta finalmente per partire. Dopo le prime prove libere andate in scena oggi - qui il nostro commento live su Instagram, qui invece il riassunto di quanto accaduto in PL1 e PL2 - è anche tempo per fare le vostre scelte per il Fantasy Game ufficiale della Formula 1. Per iscrivervi alla nostra lega MotorBox Racing Club non c'è un limite di tempo - ricordate il codice di accesso 72e5dcbdc0 - ma entro le 16.00 di sabato 27 marzo (l'orario di inizio delle qualifiche) bisognerà necessariamente inserire la prima ''formazione''. Sì, ma quali piloti e quali team ''comprare'' per comporre una scuderia virtuale davvero competitiva che possa battere la nostra redazione? Ve lo abbiamo spiegato sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game. Buona visione!

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1