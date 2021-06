F1 ROUND 7 Il mondiale 2021 di Formula 1 entra ormai nel vivo e, con esso, anche le classifiche delle leghe del Fantasy F1 iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. E se il Gran Premio d'Azerbaijan ha sorpreso tutti con un ordine d'arrivo certo inaspettato e impronosticabile, il ritorno del circus su un tracciato tradizionale, con ampie vie di fuga e muretti molto lontani dalla pista, dovrebbe ristabilire lo status quo.

CHI COMPRARE? Al vertice è sempre lotta serrata tra Red Bull e Mercedes, con un Bottas che, a proposito di secondi piloti, si è fatto nettamente preferire nella giornata odierna al vincitore di Baku, Sergio Perez. Tra i team di centro gruppo, attenzione alla rediviva Alpine, che si mostra competitiva grazie al quarto e sesto posto di Alonso e Ocon: occhio però al rischio ''trappola''. Da segnalare, poi, le relative certezze McLaren e Ferrari, che vivono uno dei ''classici'' venerdì del 2021, con il team di Woking sempre un po' nascosto rispetto al reale valore delle prestazioni.

LIVE INSTAGRAM Insomma, tantissimi i temi da snocciolare per riuscire a mettere in pista una formazione perfetta per sconfiggere i vostri amici e tutti i lettori del nostro giornale nella lega dedicata MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0, iscrizione gratuita e ancora aperta). Argomenti che abbiamo snocciolato come di consueto con Vincenzo Visco e Andrea Moi di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game. Buona visione!

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1