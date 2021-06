RITORNO AL PAUL RICARD Dopo un anno di assenza causa pandemia di Covid-19, torna l'appuntamento con il GP Francia, organizzato sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Un tracciato non particolarmente amato da piloti e appassionati per il suo layout e per le vie di fuga tutte in asfalto. Nel 2019 la vittoria andò a Lewis Hamilton, autore anche della pole position con il tempo di 1:28.319.

PL2 - MAX RISPONDE Non si è fatta attendere la risposta di Max Verstappen alle prestazioni della Mercedes vista in mattinata. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Francia, staccando di soli 8 millesimi Valtteri Bottas. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre Fernando Alonso ed Esteban Ocon confermano il buon adattamento dell'Alpine al circuito del Paul Ricard. Rispetto al mattino risalgono in top10 le due Ferrari.

F1 GP FRANCIA 2021, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:32.872 23 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.880 0.008 25 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.125 0.253 23 4 Fernando Alonso Ferrari 1:33.340 0.468 23 5 Charles Leclerc Mercedes 1:33.550 0.678 25 6 Esteban Ocon McLaren-Mercedes 1:33.685 0.813 24 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:33.696 0.824 26 8 Carlos Sainz McLaren-Mercedes 1:33.698 0.826 24 9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:33.786 0.914 23 10 Lando Norris Red Bull-Honda 1:33.822 0.950 24 11 Antonio Giovinazzi Alpine-Renault 1:33.831 0.959 23 12 Sergio Perez AlphaTauri-Honda 1:33.921 1.049 24 13 Yuki Tsunoda Alpine-Renault 1:33.955 1.083 25 14 Daniel Ricciardo Aston Martin-Mercedes 1:34.079 1.207 24 15 Sebastian Vettel Williams-Mercedes 1:34.447 1.575 25 16 Lance Stroll Alfa Romeo-Ferrari 1:34.632 1.760 24 17 George Russell Aston Martin-Mercedes 1:35.266 2.394 25 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:35.331 2.450 25 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:35.521 2.640 24 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:35.551 2.679 23

PL1 - TOH, CHI SI RIVEDE! La Mercedes rispetta i pronostici che la vedono favorita per questo fine settimana e chiude con una doppietta la prima sessione di prove libere del GP Francia 2021. Valtteri Bottas ottiene il miglior tempo, distacchi consistenti per le due Red Bull. Si rivedono ai piani alti le Alpine, mentre le Ferrari restano molto nelle retrovie. Tanti testacoda questa mattina, tra cui quelli di Sebastian Vettel e Carlos Sainz, senza particolari conseguenze.

F1 GP FRANCIA 2021, RISULTATI PL1