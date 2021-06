VERSTAPPEN AL TOP Stavolta non c’è stata alcuna bandiera rossa a mettersi tra Max Verstappen e la seconda pole position della stagione. Dopo aver dominato le prove libere 3, l’olandese di casa Red Bull si è confermato il più rapido anche nella sessione di prove ufficiali, staccando la prima delle due Mercedes per 258 millesimi. Il più diretto degli inseguitori? Neanche a dirlo è Lewis Hamilton, capace come al solito di mettersi a posto nonostante le difficoltà delle libere e di piazzarsi comunque davanti al compagno di squadra Bottas (terzo). Chiude la seconda fila l’altra Red Bull, quella di un Sergio Perez che potrà per la prima volta essere una pedina importante nello scacchiere tattico della gara.

FERRARI PRIMA DEGLI ALTRI Al comando della classifica di centro gruppo c’è invece la Ferrari con Carlos Sainz, che stacca di 28 millesimi il sempre competitivo Pierre Gasly e si mette davanti anche al compagno di squadra Charles Leclerc, settimo dopo due pole position di fila. Per la Ferrari, che domani partirà – come tutti gli altri piloti in top-10 – con gomme Medium, sarà decisiva la capacità di gestire le gomme al meglio riuscendo a chiudere la gara con una sola sosta, pioggia permettendo. Di questo e tanto altro abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme agli amici del sito satirico FlopGear.it.

F1 GP FRANCIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM