LIVE LE CASTELLET F1 Mai come in questo caso, dopo i colpi di scena di Baku, la settimana di sosta della Formula 1 si è fatta sentire. Le monoposto del mondiale 2021 tornano adesso in pista su un circuito tradizionale anche se non particolarmente amato da piloti e tifosi, quel Paul Ricard rientrato in calendario nel 2018 insieme al Gran Premio di Francia. Nonostante le critiche per il layout di un tracciato poco spettacolare, in questa stagione l'attesa è grande per scrivere un altro capitolo della battaglia tra Lewis Hamilton e il leader del campionato Max Verstappen: chi avrà la meglio? E chi, tra Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin e AlphaTauri avrà la meglio in una bagarre di centro classifica mai così accesa? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend di Le Castellet.

Prove libere 3 GP di Francia 2021 live dalle 11.45 di sabato 19 giugno. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.