RITORNO AL PAUL RICARD Dopo un anno di assenza causa pandemia di Covid-19, torna l'appuntamento con il GP Francia, organizzato sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Un tracciato non particolarmente amato da piloti e appassionati per il suo layout e per le vie di fuga tutte in asfalto. Nel 2019 la vittoria andò a Lewis Hamilton, autore anche della pole position con il tempo di 1:28.319.

PL1 - TOH, CHI SI RIVEDE! La Mercedes rispetta i pronostici che la vedono favorita per questo fine settimana e chiude con una doppietta la prima sessione di prove libere del GP Francia 2021. Valtteri Bottas ottiene il miglior tempo, distacchi consistenti per le due Red Bull. Si rivedono ai piani alti le Alpine, mentre le Ferrari restano molto nelle retrovie. Tanti testacoda questa mattina, tra cui quelli di Sebastian Vettel e Carlos Sainz, senza particolari conseguenze.

F1 GP FRANCIA 2021, RISULTATI PL1