LIVE LE CASTELLET F1 Mai come in questo caso, dopo i colpi di scena di Baku, la settimana di sosta della Formula 1 si è fatta sentire. Le monoposto del mondiale 2021 tornano adesso in pista su un circuito tradizionale anche se non particolarmente amato da piloti e tifosi, quel Paul Ricard rientrato in calendario nel 2018 insieme al Gran Premio di Francia. Nonostante le critiche per il layout di un tracciato poco spettacolare, in questa stagione l'attesa è grande per scrivere un altro capitolo della battaglia tra Lewis Hamilton e il leader del campionato Max Verstappen: chi avrà la meglio? E chi, tra Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin e AlphaTauri avrà la meglio in una bagarre di centro classifica mai così accesa? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend di Le Castellet.

Qualifiche GP di Francia 2021 live dalle 14.45 di sabato 19 giugno. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.